31 yılda topladı, ağırlığı 4 tona yaklaştı! Evinde sergiliyor

Uzun yıllar Hollanda’da yaşayan Esat Kaplan, ziyaret ettiği ülkelere ait paraları topladı. Zaman içinde koleksiyon oluşturan Kaplan, 15 yıl önce Türkiye’ye döndü. Memleketi Gaziantep’e yerleşen Kaplan, topladığı paraları sergilemeye karar verdi.

Karagöz Mahallesi’nde ‘Devri Alem Para Müzesi’ adını verdiği 18 odalı tarihi evi kiralayan Kaplan, kavanozlara koyduğu paralarını raflarda sergilemeye başladı.

Esat Kaplan, “Türkiye’ye döndükten sonra elimdeki para koleksiyonunu değerlendirmek istedim. 12 yıl önce bu paraları sergilemem ve insanların tanıması için müze oluşturdum. Bu arada koleksiyonumu duyanlar da destek verdi, bazı pilotlar yurt dışı uçuş yaptıkları ülkelerden paralar getirdi. 200 ülkenin paralarını burada sergiliyoruz. Şu anda dünyanın en büyük para koleksiyonuna sahibim diyebilirim” dedi.

PARALARDAKİ DETAYLAR

Esat Kaplan, paraları farklı bir gözle incelemek gerektiğini anlatarak, her paranın üzerinde insana bilgi veren bir figür olduğunu belirtti.

Paraların özellikle arka yüzünde gelir kaynakları, doğal güzellikleri, devlet başkanları ve tarihteki önemli anların yer aldığını söyleyen Kaplan, “Müzemiz Gaziantep’te 12’nci yılını doldurdu. Burada birçok ülke ve döneme ait paraları sergiliyoruz. Paralara farklı bir gözle bakılmalı. Burada uzun süredir insanlara paralar üzerindeki detayları anlatıyoruz. Pandemi döneminde uzun süre kapalı kaldık. Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla müzemizin ziyaretçi sayısı düştü. Kısıtlamaların kalkmasıyla insanlar müzeye gelerek paraları inceliyor. Yılda ortalama 5 bin kişi buraya gelerek paraları yakından inceliyor” diye konuştu. (DHA)