32 yıl önce baraj suları altında kalmıştı… Gün yüzüne çıktı!

Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesine bağlı İsmailli Mahallesi’ndeki Sır Barajı’nda yaşanan olayda 1989 yılında Sır Barajı altında kalan İsmailli Köyü ve civar köylerin mezarlık alanı suların çekilmesiyle 32 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı.

BARAJ SUYU 70 METRE ÇEKİLDİ

Barajda sular 70 metre çekilince, daha önce su altında kalan evler ve tarihi mezarlık tüm çıplaklığı ile meydana çıkınca, görenleri şaşırttı. Mezar taşlarının yazıları suyun etkisiyle aşınırken, yaşanan kuraklık ve ortaya çıkan mezarlık alanı havadan da görüntülendi.

KÖYLÜLER MEZARLIĞA ZİYARETE GELDİ

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise, ortaya çıkan mezarlık alanı ziyaret ederek yakınları için Kur’an okuyup dua ederken, duygulandıklarını ve su altında yüzlerce mezarın olduğunu ifade etti.

Babasının mezarı başında dua eden Harun Koska, “Burası üç köye ait bir mezarlıktı. Bütün dedelerimiz ninelerimiz ve amcalarımız burada yatıyor. Başında bulunduğum yer ise dedemin mezarı. Duamızı yaptık inşallah yerini bulur. Sular altındayken de aynen gelip birlikte toplu duamızı ediyorduk” dedi.

SUYUN ALTINDA MEZARLIĞIN DEVAMI VE 30 HANE BULUNUYOR

Bölgenin çevredeki üç köyün mezarlık alanının olduğunu söyleyen Bayram Koska da “Burası önceden İsmailli, Orhangazi ve Sarı Ahmetli köylerinin mezarlık alanıydı. Burada büyüklerimiz yatıyor. Bugün de buraya geldik suların çekilmesi sonrası mezarları ziyaret ederek dualarımızı ilettik” ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Adem Koska ise, “Halen suyun altında mezarlığın devamı ve 30 hane bulunuyor” diye konuştu. (İHA)

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