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32 yıldır peygamberdevesinin ilginç karelerini fotoğraflıyor

Kahramanmaraşlı doğa fotoğrafçısı, halk arasında ‘peygamberdevesi’ olarak bilinen ‘mantidae’ böceğinin ilginç karelerini fotoğraflıyor.

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32 yıldır peygamberdevesinin ilginç karelerini fotoğraflıyor

İl ve ilçeleri gezerek 32 yıldır peygamberdevesi çektiğini belirten Yasin Mortaş, peygamberdevelerinin fotoğraflarını çekerken huzur bulduğunu söyledi.

Mortaş, “Peygamberdevesi, yeryüzünde en çok sevdiğim canlılardan. Düşünün ki doğup da ölünceye kadar hep bir dua halinde” dedi.

Yasin Mortaş şöyle devam etti: “Doğada sessiz ve sükûnet içinde elleri gökyüzünde. Peygamberdevelerinin çekimini yaparken huzur buluyorum. Zaten o niyaz halinden dolayı da peygamberdevesi unvanını hak ederek almış.”
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