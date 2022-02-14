35 yıldır takım elbisesiyle tıraş ediyor

Bingöl'de yaşayan berber Sinan Akbulut , müşterilerini 35 yıldır takım elbiseyle tıraş ediyor. Her gün farklı elbise ve kravat ile müşterilerini karşılayan Akbulut, çevredeki esnafa da örnek oluyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Berber Sinan Akbulut, 1970’li yıllarda babasının işleri nedeniyle Elazığ’dan Bingöl’e göç etti.

1977 yılında bir berberin yanında çıraklığa başlayan Akbulut, 1984 yılında kendi işini kurmaya karar verdi.

USTASINDAN ETKİLENDİ

Mesleğe ilk başladığı yıllarda ustasının ve müşterilerinin takım elbiseli olmasından etkilenen Akbulut, takım elbiseyi mesleğinin vazgeçilmez bir parçası haline getirdi.

Yıllardır her gün farklı takım elbise ve kravat ile müşterilerini karşılayan Akbulut, çevredeki esnafa da örnek oluyor. Müşterileri ise Akbulut’un bu tutumundan memnuniyet duyuyor.

“ESNAFIN TEMİZ OLMASI LAZIM”

Mesleğini yaptığı sürece takım elbise giymeye devam edeceğini söyleyen Akbulut, “1977’den beri bu işi yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. 1984’ten sonra kendi iş yerimi açtım. İki evladım var ve onları da yetiştirmeye çalıştım, iyi de birer usta ettim. Evlatlarımla çalışıyorum. Sabah 07.00’de iş yerimi açıyorum 21.00’de kapattığım zaman eve gidiyorum ve disiplinli bir şekilde yatıyorum. Sabah kalktığımda tekrar takım elbisemi giyiyorum. Ustalarım temiz giyiniyordu, gelen müşteriler de şık giyinenlerdi. Bu takım elbiseyi de o zaman onlara özenerek giymeye başladım. Her gün değişiyorum, gelen müşterim de gayet memnun kalıyor. Severek geliyorlar. Çoğu da soruyor Sinan abi ne iş yapıyorsun diye? Ben esnafım, esnafın da temiz olması lazım diyorum. Bu şekilde işime devam ediyorum” dedi.

“DEVLET MEMURU GİBİ…”

15 yıldır Sinan ustanın yanında tıraş olduğunu söyleyen Nurettin Bakıman ise, “Devlet memuru gibi takım elbiseli, kravatlı, işine sadık olduğu için ona tıraş olmayı tercih ediyorum. Hem işinde çok titiz hem de severek yapıyor” diye konuştu. (İHA)

İlginizi Çekebilir Dünyanın en uzun erkeği Sultan Kösen'den dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi'ye çağrı