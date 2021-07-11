36 yıldır topladığı fotoğraflar kentin tarihine ışık tutuyor

1985 yılında genç bir Almanca öğretmeniyken yaz dönemlerinde Konya'ya gelen Alman turistlere tarihi yerleri gezdirirken çektiği fotoğrafları arşivlemeye başladığını belirten Yaşar Barışık (63), arşivinde tarihi 1870 yılına kadar uzanan fotoğraflara sahip. Barışık, “Fotoğraf arşivimden para kazanmak gibi niyetim yok. Amacım bu fotoğrafların gelecek nesillere aktarılması” dedi.

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2004'den bu yana Selçuklu İlçesi'ne bağlı Feritpaşa Mahallesi'nde muhtarlık yapan Yaşar Barışık, fotoğraf arşivinde tarihi 1870'li yıllara dayanan fotoğraflar olduğunu söyledi. Barışık, “Almanca öğretmeni olduğum için turizm rehberliği de yaptım. 1985'ten 1992'ye kadar rehberlik işiyle uğraştım. Tercümanlık yaptığım dönemlerde turistlerle birlikte gittiğimiz yerlerde fotoğraf da çekiyordum. Daha sonra tarihi fotoğraflar ben de merak haline geldi. Araştırdıkça çok güzel şeylere ulaşmaya başladım. Fotoğraf arşivlediğimi bilenler de fotoğraflarını bana getiriyor. Herkes evindeki tozlu sandıkları açsın. Elimizdeki değerleri gün yüzüne çıkartıp, insanlara sunalım. Tarihimizi gelecek nesillere aktarıp, öğrenelim” diye konuştu.

TARİH FOTOĞRAFLARDA SAKLI

İngiliz casus Gertrude Bell'in 19. yüzyılda Konya ve civarında çektiği fotoğrafların, arşivindeki en önemli belgelerden olduğunu kaydeden Barışık, açıklamalarını şöyle devam etti: “Gertrude Bell isimli İngiliz ajan kadın,1890'larda Konya'ya gelmiş, 24 yıl Osmanlı topraklarında kalmış ve bütün illerin en ayrıntısına kadar fotoğraflarını çekmiş. Onun da fotoğraflarına ulaştım. Gertrude Bell, 9 yıl Konya Meram Bağları'nda, 5-6 yılda Konya'nın Karapınar İlçesi'nde kalıyor.

Yine aynı şekilde doğu Güneydoğu ve Ortadoğu'da da kalmış ve binlerce fotoğraf çekmiş. Bu kadın kırsal köylerde Müslüman kadınları organize ederek Osmanlı'nın yıkılışını hazırlayan bir ajan. Bu kadın ayrıca gayrimüslüm olan kadınları da Osmanlı sarayına sokuyor. 24 yıl sonra deşifre olduktan sonra Şam'da 2 kutu uyku hapı içerek intihar ettiği biliniyor.” Arastırdıkça çok güzel hazinelere ulaştığını belirten Barışık, tarih profesörlerinin, yazarların, basılı eser hazırlayanların, bilgi, belge ve fotoğraf için kendisine sık sık başvurduğunu dile getirdi.

ARŞİVİNİ ANSİKLOPEDİ HALİNE GETİRECEK

Fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaştığını ve çok güzel geri dönüşler aldığını belirten Yaşar Barışık, “Beni takip eden Konya ve Türkiye dışından birçok Konyalı vatandaşımız var. İsviçre'den, Almanya'dan, Bulgaristan'dan, İtalya'dan, Amerika'dan Konyalı veya Konya hayranı. Hepsinden çok güzel geri dönüşler alıyorum. İnsanlar eski Konya'yı gördüklerinde özlem gideriyorlar” açıklamasını yaptı. Fotoğrafları bir ansiklopedi haline getirmek istediğini söyleyen Barışık, “Fotoğraf arşivlerim birçok dergide yer aldı. Önümüzdeki süreçlerde bunları bir ansiklopedi haline getirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.