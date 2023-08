37’lik kocasından ayrılan 83 yaşındaki kadın yeni aşkını buldu

Yakın zamanda genç kocasıyla yollarını ayıran 83 yaşındaki kadın, onu sosyal medyada yerden yere vurdu. Üstelik yeni aşkıyla karşılaştırarak...

83 yaşındaki Iris Jones, 37 yaşındaki Mohamed Ibrahim ile iki yıl evli kaldı ancak bu yılın başlarında ondan ayrılmaya karar verdi.

Çılgın kadın, ayrılığın ardından This Morning’e konuştu ve bir zamanlar “harika bir seks hayatı” olmasına rağmen ilişkinin “zor iş” haline geldiğini açıkladı.

Neden ayrılık kararı açıkladığını anlatan Jones, “Mohamed ile ilgili her şeye bayılıyordum ama bu zor bir iş haline geldi. Eskiden harika bir seks hayatımız vardı ama sonra sevişmek yerine her zaman her şey hakkında tartışmaya başladık. Bununla uğraşamam. Ben aşk hastası bir genç değilim. 83 yaşındayım.” dedi.

LAF SOKUYOR

Ayrılıklarından bu yana, yaşlı kadın kalbini evlat edindiği Bay Tibbs adlı bir kediye verdi. Facebook sayfasında eski sevgilisi hakkında “vahşi” yorumlar yaparken “yeni aşkının” paylaşımlarını da yapıyor.

Kısa bir süre önce, kedisinin paketten biraz yiyecek çaldığı bir fotoğrafını paylaştı ve “Oğlum Bay Tibbs, tanıdığım tüm erkeklerden daha zeki.” diyerek eski eşine laf bile soktu.

Çift ilk olarak 2019’da Facebook’ta tanıştı ve bir yıl sonra evlendiler. Jonas, daha önce Closer’a “46 yaş küçük birine aşık olmayı asla beklemediğini” söylemişti. Evlilik aynı zamanda Ibrahim’in Birleşik Krallık’ta kalmak için vize alabilmesi anlamına da geliyordu.

