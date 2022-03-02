38 yıldır sanatını cama işliyor

Cam işleme sanatına 1984 yılında çırak olarak başlayan İbrahim Ballan (56), mesleğini büyük aşk ile sürdürüyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cam üzerine isim ve desen işleyerek bardak, sürahi ve şişeleri sanata dönüştüren Ballan, işini zevk ile yaptığını söyledi. Fuarlara katılarak Türkiye’nin her bölgesine giden Ballan, gittiği şehirlerde çok ilgi gördüğünü ve ailesini zamana direnen sanatı sürdürerek geçindirdiğini belirtti.

Türkiye’de cam işleme sanatını profesyonel olarak yapan üç kişiden biri olduğunu ifade eden Ballan, çırak bulmada zorlandığını söyledi.

Ballan, “İşi öğrenmem sıkıntılı geçti. Taşın başına oturup bardağı eline aldığın zaman bir korku oluşuyor. Bardak kırılma, çatlama korkusu. Bu tür şeyler olduğu insan çekiniyor. Bu korku 4-5 ay sürdü. Ondan sonra alıştım. İşi öğrenme sürecinde çoğu kez elimi kestim. Serçe parmağımı kestim işlevini kaybetti parmağım” dedi.

Mesleğinde usta olduktan sonra atölye açtığını söyleyen Ballan, “15 yıldan sonra da atölyeyi kapatıp fuarlara başladım. Şu anda şükürler olsun insanların ilgisi beni teşvik ediyor” diye konuştu.

“15 YIL SONRA ÇIRAK BULUNAMAYACAK”

Çırak bulamadığını belirten Ballan, “Bu işi bizden sonra gelen nesil öğrenmek istemiyor. Hevesleri yok. Cep telefonu yüzünden kimse öğrenmiyor. Çırak bulamıyorum. Nedeni cep telefonu, hazır yemeleri, baba parayı veriyor yiyor. Eskiden babamız kulağımızdan tutar götürür bir ustanın yanına ‘bu çocuğun eti senin kemiği benim’ derdi iş biterdi. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi çocuk yanıma işi öğrenmeye gelse bir şey söylesem sabah sülalesi bakıyorsun kavga etmeye gelmiş. Sırf bu yüzden 15 sene sonra çırak bulunmayacak” ifadelerini kullandı. (İHA)