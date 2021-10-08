39 yıl sonra ‘kale kondu’lar için karar

Tarihi Sinop Kalesi'ne bitişik inşa edilen yapılarla ilgili karar çıktı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kalenin çevresindeki 35 yapı tamamen yıkılacak. Kalenin de restorasyonu yapılacak.

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UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Sinop Kalesi’nde surlarla iç içe, bitişik ya da hemen yanında bulunan ruhsatlı, tapulu ve bir kısmı ise kaçak olan 35 ev, zaman içerisinde vatandaşlar tarafından yenilendi, PVC pencere, Fransız balkon yaptırıldı, çanak anten takıldı.

Bugüne kadar kamulaştırma maliyetleri nedeniyle yıkılamayan yapılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ayrılan ödenekle yıkım programına alındı.

15 MİLYON CİVARINDA BİR MALİYETİ VAR

‘Kale kondu’larla ilgili çalışmaları başlattıklarını ifade eden Sinop İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, şunları söyledi:

* 35 ‘kale kondu’nun kamulaştırılmasıyla ilgili yaklaşık maliyeti çıkardık. 15 milyon civarında bir maliyeti var. Bunu bakanlığımıza yatırım teklifi şeklinde sunduk ve takip ediyoruz.

* 2022 bütçesine teklif ediyoruz. Bu sene yetişmesi mümkün değil. 2022 yılında ‘kale kondul’ar tamamen yıkılacak, şu an o bölgede çalışmalar sürüyor.

* Acil onarım ve müdahale gerektiren yerler vardı. İskele mevkiinde bulunan kalenin gövdesinden kopmalar söz konusu.

* Özellikle Lonca kapısında can güvenliği açısından tehlike arz eden yerler vardı. Bununla ilgili de 10 milyon ödenek ayrıldı” dedi. (DHA)

