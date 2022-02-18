3D yazıcıyla üretilen yapay resifler Mersin’de denize bırakıldı

Türkiye'de ilk kez 3D yazıcıyla üretilen yapay resifler, Mersin'de denize bırakıldı. Yapay resifler, doğal ve çevreye uyumlu olma özellikleriyle başta balıklar olmak üzere birçok deniz canlısına yuva olacak.

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Standart boyut

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir ilke imza atarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTON A.Ş. tarafından üç boyutlu yazıcıyla üretilen yapay resifleri denize yerleştirdi.

Mersin merkezde Mezitli ilçesi ile marina arasına kıyıdan 3 kilometre mesafedeki bölgeye 7-8 metre ve 10-11 metre derinliğe indirilen yapay resifler, Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından deniz dibine yerleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, tekneden telsizle verdiği komutla 10’ar metre arayla denize indirilen yapay resiflerin en büyük özelliği ise çevre dostu olmaları. Balıkların yanında birçok deniz canlısına yuva olacak resifler, popülasyonun artmasına sağlayacağı katkının yanında, ağlara vereceği zararlar nedeniyle kaçak avcılığın da önüne geçecek.

“DENİZDE ARTIK CANLI BULAMIYORSUNUZ”

Başkan Seçer, projenin detaylarını anlattı:

“Geçen günlerde deniz kirliliği büyük sorun haline geldi, bunu biliyoruz. Özellikle Marmara’daki müsilaj konusu bir kez daha deniz kirliliği boyutunu ortaya çıkardı. Tabii Mersin’de de bunu gözlemliyoruz. Deniz ekosistemi önemli tahribat görüyor. Ayrıca, kaçak avcılığın ya da yanlış yöntemlerle yapılan balık avlarının ve tabii ki çevre kirliliğinin denize yansıması sonucu deniz ekosistemi bozuldu. Artık canlı bulamıyorsunuz denizde. Biz de bu yaptığımız çalışmayla bugün amatör balıkçıların yoğun olta balıkçılığı yaptığı bu bölgeye 12 yapay resif indireceğiz.”

“Resifler üzerinde artık yosunlar yaşamaya başlayacak, küçük balıklar onları yemek için oraya gelecekler ve daha sonra büyük balıklar derken bir yıl sonra da bu yapay resiflerin ekosisteme yaptığı katkıların ilk neticelerini alacağız. Bu proje bakanlıkla paylaşıldı, gerekli izinler alındı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin, Tarım İl Müdürlüğü’nün yaptığı teknik analizler, çalışmalar ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım Dairesi’nin de katkılarıyla ortaya çok güzel bir çalışma çıktı.”

“TÜRKİYE’DE BİR İLK”

Yapay resiflerin 3D yazıcılarla yapıldığını belirten Seçer, sözlerine şöyle devam etti:

“Bunun için Türkiye’de bir ilk. Genelde eski otomobiller, uçaklar, gemiler batırılmak suretiyle yapılıyordu. Ancak o da çevre kirliliği açısından zararlı bir uygulamaydı. Bu resifler daha doğal, çevreye uyumlu, çevreye zarar vermeyen malzemelerden oluştu. Bu resiflerin sağlayacağı en önemli faydaların başında deniz canlı popülasyonuna katkı olacak, çünkü balıklar burada üreyecek ortam bulacak, bu da popülasyonun artmasına, balık zenginliğinin sayısının artmasına sebep olacak. Bu yapay resiflerin önemli katkılarından biri de yasadışı avı önleme konusunda sunacağı olacak. Biliyorsunuz denize zarar veren avlanma yöntemlerinin başında trolle avlanma geliyor. Bu resifler burada olduğu sürece trolle avlananlar, ağlarında ciddi tahribatlar görecek. Bu açıdan da önleyici bir tedbir olarak resiflerimiz önemli bir işlevi yerine getirecek, çünkü ağlara zarar verecek.” (İHA)