Tsunamide kayboldu, Türkiye’de bulundu

Ankara Üniversitesi ve Sivas Üniversitesi araştırmacılarının İzmir'deki Çeşme-Bağlararası'nda yaptığı arkeolojik kazılarda tarihe ışık tutacak bir keşfe imza atıldı. Santorini'deki volkan patlamasıyla oluşan tsunamide kaybolan bir kişiye ait kalıntılar yıllar sonra bulundu.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ümit Çayır, 2009-2019 yılları arasında başkanlığını Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu’nun yaptığı İzmir’de yer alan Çeşme-Bağlararası kazı çalışmalarında Kazı Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Kazı çalışmaları sırasında 2015 yılında bir yerleşim yerinde insan iskeleti ve yanında da bir köpek iskeleti kalıntılarına rastlandı.

Yapılan araştırmalar ve analizler sonucunda kalıntıların M.Ö. 1600’lü yıllarda Santorini Adası’nda Thera yanardağının patlamasıyla savrulan küllerin kalıntıları ve sonucunda oluşan tsunaminin etkisiyle ölen bir insan ve köpeğin kalıntısı olduğu tespit edildi.

MAKALE YAYINLANDI

Konuyla alakalı içerisinde Dr. Öğretim Üyesi Ümit Çayır’ın da bulunduğu farklı ülke ve üniversitelerden araştırmacılarla bir makale yayınlandı. Makale dünya çapında ses getirirken, yapılan araştırmalar sonucunda yerleşim yerinde bulunan insan ve köpek iskeletinin M.Ö. 2 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülüyor.

“İLGİNÇ KALINTILARLA KARŞILAŞTIK”

Dr. Öğretim Üyesi Ümit Çayır, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“2012 yılında ilginç kalıntılarla karşılaştık. Bir kül tabakasıyla karşılaştık öncelikli olarak. Bu kül tabakasıyla ilgili olarak analiz çalışmaları yapıldı. Tespit edilen analiz sonuçlarına göre 2 farklı volkan külüne ait birtakım kalıntılar tespit edildi. Araştırmalar hâlâ devam ediyor.”

“Sonra 2015 yılında yerleşim alanında insan iskeleti bulduk. Bu çok sık rastladığımız bir durum değildir. İnsan iskeletinin yanında da bir köpek iskeleti bulduk. Analiz sonuçlarına göre Ege Denizi’nin ortasında Thera Yanardağı vardır. Bu Thera’nın patladığı biliniyor. Çok geniş bir alanı etki altına alabilecek bir doğal afet bu.”

“Thera’nın patlamasıyla küller bizim Batı Anadolu sahillerimize kadar ulaşmış. Çeşme-Bağlararası yerleşimi de bunlardan bir tanesi diyebiliriz. Denizin ortasında bir ada olduğu için tsunami etkisi de oluşturuyor. O tsunaminin sonucunda da bizim bu yerleşimde bulduğumuz insan iskeletinin tsunami sonucunda yerleşime sürüklenerek orada kaldığı ve bizim de bu kalıntılara ulaştığımızı anlıyoruz.”

“DÜNYA ÇAPINDA SES GETİRDİ”

“Böyle bir tespit yapıldı ve bunun da makalesini farklı ülkelerden birçok akademisyen hocalarla yazdığımız bir yayınını gerçekleştirdik yakın zamanda. Bu da ABD prestijli yayınlarından bir tanesinde yayınlandı ve dünya çapında da çok ses getirdi. Biz kalıntının tarihine M.Ö. 2 binler diyoruz ama günümüzden 4 bin yıl öncesine ait diyebiliriz.” (İHA)