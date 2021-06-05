4 kez dünya şampiyonu olan güreşçi karpuz tarlasında idman yapıyor

4 kez dünya şampiyonluğu bulunan ve Serik Belediyesi’nde güreş hocalığı yapan 45 yaşındaki Aydın Halimoğlu, dört ay sonra Atina’da yapılacak olan Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası’na karpuz tarlasında hazırlanıyor.

“5 YAŞINDAN BERİ GÜREŞ YAPIYORUM”

Hızı ve gücüyle normalde 10 saat süren karpuz hasatının 4 saatte bitirilmesine yardımcı olan Halimoğlu, şöyle konuştu:

“5 yaşından beri güreş yapmaktayım. Dereceler aldım büyüklerde ve gençlerde. Türkiye ve dünya şampiyonluklarım var. Bir gün karpuz toplamaya arkadaşıma yardım etmeye gitmiştim. Antrenman yapayım dedim, o antrenman bana çok iyi geldi ve faydasını gördüm.”Yani bu idmanı ne zaman yaptıysam dünya şampiyonu oldum, yapmadığım zaman ikinci olabildim. Bütün güreşçi arkadaşlarıma bu ağır idmanı tavsiye ederim.”

“YENİDEN DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM”

“2009 Ankara, 2011 Tiran, 2016 Polanya ve 2018 Makedony’'da dünya şampiyonu ve 2017 Bulgaristan ve 2019 yılında Gürcistan’da yapılan şampiyonada dünya ikincisi oldum.2020 yılında ise coronadan dolayı Yunanistan’daki dünya şampiyonası bu yıla ertelendi.”

“Hedefim 2021’de tekrar ülkemize dünya şampiyonluğunu getirmek. Şampiyona bu yıl Atina’da düzenlenecek. 30 yaşından 60 yaşına kadar olan sporcu grubu katılacak. Ben 40-45 yaş grubunda güreşeceğim. Şu ana kadar 6 finalim, 4 dünya şampiyonluğum, iki defada dünya ikinciliğim var. İnşallah bu yıl da koleksiyonuma bir şampiyonluk daha katacağım.”

ÇİFTÇİLERDEN TAM DESTEK

Karpuz işiyle uğraşan tüccar Necip Duran ise, “Halim abi bize çok yardım ediyor.10 saatte yapacağımız karpuz hasadını minimum 4 saatte yaptık. Hem dünya şampiyonasına hazırlık yapıyor hem de bize çok faydası oluyor” diye konuştu. (İHA)

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