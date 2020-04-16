İnsanlar hayatları boyunca yeni bilgiler edinir ve deneyimler kazanırlar. Öğrenilen her olay ya da durum olgunlaşma evresidir. Özellikle 3-6 yaş dönemi sadece dünya hakkında bilgi edinmek değil aynı zaman da deney yaparak aktif olarak değiştirmekten kaynaklanır. Peki, 4 yaş inatçılığına karşı neler yapılabilir?

3-6 yaş dönemi ergene benzeyen davranışlarla dikkat çekmektedir. Bu dönem çocuklar her şeyi kendi yapmak ister ve ebeveynlere sürekli zorluk çıkarırlar, inatlaşır hatta ağlama krizlerine girebilirler. Bu dönem ne kadar sağlıklı geçirilirse yaşam boyu kalıcı bir şekilde devam eder. Küçük yaşlarda hayatın temelini oluşturan bu adımları şu şekilde sıralayabiliriz.

-Çocuk dünyanın yanı sıra kendini keşfetmeye başlar.

-Paylaşmada zorlanabilir.

-Daha çok ebeveynlerini gözlemleyerek öğrenirler.

-Hayal gücü yüksektir.

-Bu yaştaki çocuklar kendini dünyanın merkezinde hisseder ve tüm isteklerinin karşılanması gerektiğini düşünürler.

-Sahiplenme duygusu oluşmaya başlar.

ANNE VE BABALAR NELER YAPABİLİR?

Bu dönem çocukların kişiliklerini oluşturmaları için temel taşlarını attığı kritik bir dönemdir. 3-6 yaş döneminde çocuğun kötü davranışlar kazanması ve yeterince ilgili davranılmaması kişiliklerinin zarar görmesine neden olabilir. Aynı zaman da bu dönem ne kadar huzurlu ve sağlıklı geçirilirse ergenliğinde daha iyi geçeceği düşünülür. İşte 3-4 yaş çocukların inatçılığı ile baş etmenin yolları…

ÇOCUKLA İNATLAŞMAYIN

Çocuklar bu dönemde ben'ini keşfettiği için tüm isteklerinde ısrarcı davranışlar gösterebilirler. Çocukla inatlaşmak yanlış bir davranıştır. Çocuğunuzu sakinleştirmek için dikkatini dağıtmalı ya da bazı alternatifler sunularak birini tercih etmesi sağlanabilir.

PAYLAŞMAKTA ZORLUK ÇEKEN ÇOCUĞUN ÜZERİNE GİTMEYİN

Bu dönem çocuğa sahip olan tüm aileler çocuklarını paylaşma konusunda sürekli ikna etmeye çalışırlar. Arkadaşı ya da kardeşiyle oyuncaklarını ya da eşyalarını paylaşması istenir. İleride bencil olacak kaygısı ile paylaşmayı öğretme çabasına girilmemelidir. Bunun yerine birlikte bir şeyler paylaşmak daha etkilidir. Örneğin: ona aldığınız çikolatayı paylaşmak yerine ‘'Kendime çikolata aldım hadi paylaşalım.'' gibi davranışlar paylaşma konusunda yardımcı olur.

ENERJİSİNİ BOŞALTMASINI SAĞLAYIN

Çocuğunuz 3-6 yaş döneminde enerji doludurlar ve sürekli enerjilerini boşaltmaya ihtiyaç duyarlar. Özellikle zamanını evde geçiren çocukları sürekli engellemeye çalışmak çocuğun ebeveynlerine karşı daha da inatçı tavırlar göstermesine neden olabilir. Bu nedenle çocuklarınızın enerjilerini atacağı ortamlar sağlamak ya da spora göndermek en iyi seçeneklerden biridir.