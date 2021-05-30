4 yaşında piyano çaldı, 7 yaşında ödül aldı

Bursa'da yaşayan piyano dehası Ali Keskin, 4 yaşında piyano çalmayı öğrenip 7 yaşında Avrupa'da tüm kategorilerin en iyisi olmayı başardı. Uluslararası dört yarışmaya katılan Keskin, Almanya'da düzenlenen Internationaler Wettbewerb Musikalisches Feuerwerk in Baden–Württemberg yarışmasında mutlak birincilik ödülü alarak, tüm kategorilerin en iyilerine verilen Asoluto Prize ödülünü bu yıl kazanan tek Türk oldu. Prestijli piyano yarışmasında 20 ülkeden 200 kişiyi geride bırakarak tüm kategorilerin en iyisi seçildi.

Bursa'da Emir Koop İlk- öğretim Okulu ikinci sınıf öğrencisi olan Ali Keskin, aynı zamanda Elena Çekiç Music Academy'de piyano eğitimine devam ediyor. Annesi Öznur Keskin'in müzik öğretmeni olduğunu söyleyen piyano dehası Keskin, müzik aşkının nasıl başladığını şöyle anlattı:

EĞİTİM ALIYORUM

“Evimizde piyano vardı. Benim de müziğe her zaman ilgim vardı. Zaten annem müzik öğretmeni. Aslında piyanoya bebekliğimde bir oyuncakla oynarmış gibi başladım. Ailem müzikle ilgili bir yeteneğim olduğunu düşündüğü için dört yaşındayken beni Elena Çekiç öğretmenimle tanıştırdı. Böylece piyano çalışmalarıma başladım. Yaklaşık 3 yıldır düzenli olarak eğitim alıyorum.”

BİRİNCİLİK ALDIM

Uluslararası dört yarışmaya katıldığını belirten Ali Keskin şunları söyledi: “Hepsinden çeşitli ödüller kazandım. 6 yaşındayken uluslararası bir festival olan Evde Sanat Var Piyano Festivali'nde Profesyonel Grubu Jüri ödülü kazandım. Sonra bir kaza geçirdiğim için bir süre yarışmalara katılamadım. Bu yılın Ocak ayında Amerika'da düzenlenen South Florida International Piano Festival and Competition yarışmasında ikincilik ödülü kazandım. Mart ayında Almanya'da düzenlenen Internationaler Wettbewerb Musikalisches Feuerwerk'in Baden-Württemberg yarışmasında mutlak birincilik ödülü kazandım. Almanya'da kazandığım ödül benim için çok önemliydi. Çünkü tüm kateogerilerin en iyilerine verilen Asoluto Prize ödülünü bu yıl kazanan tek Türk yarışmacı oldum. Daha sonra Belgrad'da düzenlenen Angel Voice müzik yarışmasında birincilik ödülü kazandım. Şimdi de Amerika'da ve Malta'da düzenlenecek olan iki yarışma var onlara hazırlanıyorum. Bu dönemde konser ve festivaller yapılamadığı için, yurt dışındaki yarışmalara katılarak motivasyonumu korumaya çalışıyorum.”

Planlı yaşıyorum

Genç deha, “Ben her zaman planlı yaşıyorum. Günde 3 saat piyano çalışıyorum. Belirli bir saate kadar çalışmamı bitirip, sonra mutlaka arkadaşlarımla vakit geçiriyorum” diye konuştu.

Beste yapmak için çalışıyorum

Küçük deha Ali Keskin, “Müzik hayatımızın her yerinde var. En çok istediğim besteler ortaya çıkarabilmek. Bu yüzden bir esere çalışırken mutlaka bestecisiyle ilgili bilgi ediniyorum, bestecilerin hayatıyla ilgili kitapları okuyorum. Beethoven’ı örnek alıyorum. Çünkü hayatının bir döneminde sağır olmasına rağmen inatla çalışmaya ve beste yapmaya devam etmiş” dedi.

Klasik müzik dinliyorum

Küçük müzisyen Ali Keskin, “En büyük hayalim iyi bir piyanist ve doktor olmak. İkisini aynı anda başarmak için elimden geleni yapıyorum. Ben daha çok klasik müzik dinlemeyi seviyorum. Arkadaşlarım da rap ya da pop müzik dinlemeyi seviyor” dedi. Anne Öznur Keskin ise “Ali 4 yaşında piyano çalmaya başladı. Şu an 7 yaşına girdi ve Almanya'da düzenlenen 20 ülkeden 200 kişinin katıldığı yarışmada tüm kategorilerin en iyisi seçildi. Bu daha bizi mutlu etti. Kendisi de gerçekten çok azimli. Durmadan çalışıyor ve kendini geliştirmeyi başarıyor” şeklinde konuştu.