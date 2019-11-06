4 yetişkin kardeş toplu halde nasıl canına kıyar? Uzmanlara sorduk…

İstanbul Fatih’te maddi sıkıntılar yaşayan, yaşları 48 ile 60 arasında değişen 2'si kadın 4 kardeş toplu halde intihar etti. Dehşet dolu evden geriye dram dolu 4 hayat hikayesi kaldı... Peki korku film senaryolarını aratmayan olayda olduğu gibi 4 insan nasıl intihar kararı alıp canlarına kıyabilir? Uzmanlara sorduk...

Fatih, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın birinci katında yaşayan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin’in (56) cesetleri polis ekipleri tarafından bulundu. Polisin ilk tespiti ise 4 kardeşin çok sayıda antidepresan içerek intihar ettiği yönünde.

SEBEBİ MADDİ KRİZ!

Sabah saatlerinde ise dehşet evinin elektrikleri BEDAŞ ekipleri tarafından ‘ödenmeyen faturaları' yüzünden kesildi. Ödenmeyen 341 liralık fatura akıllara “Kardeşler maddi kriz yüzünden mi bunalıma girdi?” sorusunu getirdi.

Mahalle Bakkanı Yusuf Deniz’in yaptığı “Dört kardeş de aynı evde yaşıyorlardı 4’ü de bekardı. Yalnız maddi sıkıntıları vardı. Başka kimseleri yoktu. Kardeşlerden biri müzik öğretmeniydi, biri kuryelik yapıyordu, diğerleri de evde oturuyorlardı. En son Cumartesi günü Oya’yı gördüm. Alışveriş yapmaya geldiğinde bana maaşıma haciz konulduğunu söyledi” açıklaması da intiharın sebebinin maddi kriz olduğu iddiasını güçlendirdi.

TOPLU İNTİHARI UZMANLARA SORDUK

Eşine az rastlanır toplu intihar dehşetini uzmanlara sorduk.

“İnsan niçin intihar eder?” sorusunu yanıtlayan Psikiyatrist/Psikoterapist Dr. Öğretim Üyesi Onur Okan Demirci “İnsanların intihar nedenlerine baktığımızda oldukça fazla sebep görebilmekteyiz. Bunları belirli bazı başlıklar halinde sıralarsak; psikiyatrik hastalıklar (şizofreni, depresyon, bipolar hastalık, kişilik bozuklukları vs), ekonomik sorunlar, aile içi şiddet, psikolojik istismar, cinsel istismar gibi nedenleri saptayabiliyoruz. Şizofreni gibi organik nedenli rahatsızlıkların intihar nedenlerine baktığımızda kişinin beyin yapısındaki anormallikler, algı sorunları bu duruma aniden neden olabilirken, toplumsal nedenli intiharların altında bir süreç yatmaktadır.” dedi.

“EKONOMİK DURUMLAR GİBİ ZORLAYICI YAŞAM OLAYLARI…”

“Bu tür toplumsal nedenli intihar olayları aniden ortaya çıkmazlar aksine belirli bir süre boyunca kişide biriken sorunların kişinin başa çıkamayacağını düşündüğü bir zamanda gerçekleşmektedir.” diyen Demirci sözlerini şöyle sürdürdü “Toplu halde, birden fazla kişinin birlikte intihara karar verdiği durumlarda bazen kişilerden birinin şizofreni gibi organik bir rahatsızlığa sahip olduğunu ve diğerlerinin de bu algı bozukluğundan etkilenerek aynı süreçleri yaşadığını – ki buna ‘'paylaşılmış psikoz'' adını vermekteyiz – görebilmekteyiz. Hasta olan kişinin diğerlerinin de algısını etkilemesi ile birlikte toplu halde bir hezeyana inanarak bu durumla başa çıkabilme noktasında tıkandıklarında yaşamlarına son verebilecek kadar üzücü bir noktaya gelebilmektedirler. Elbette ekonomik durumlar gibi zorlayıcı yaşam olayları bu sona giden yolda oldukça güçlü tetikleyiciler olabilmektedir.”