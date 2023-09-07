40 yıl diş hekimliği yaptı, 63 yaşında avukat oldu

Burdur'da diş hekimi Süleyman Faki (63) 1983 yılında birinci sınıftayken bıraktığı hukuk fakültesine öğrenci affıyla geri döndü. 2020'de okulunu bitirip stajını da tamamlayan Faki, 40 yıl sonra avukatlık cübbesi giydi.

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Burdur’da 40 yıldır dış hekimi olan aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Süleyman Faki, diş hekimliği fakültesini bitirdikten sonra 1983 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni çeşitli nedenlerle aynı yıl bıraktı.

Faki, öğrenci affından yararlanarak Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde tekrar başladığı hukuk eğitimini 2020 yılında tamamladı. Avukatlık stajını da yapan Faki, Burdur Barosu Avukat Evi’nde düzenlenen törende avukatlık yemini ederek cübbesini giydi. Faki’ye cübbesini Avukat Mehmet Çavdar giydirdi, ruhsatını ise eşi Hamdiye Şavlı Faki verdi.

“YENİ BİR MESLEĞE MERHABA”

Süleyman Faki, “1983 yılında başlayan hukuk yolculuğumuz 2020 yılında mezuniyet ve stajımızı tamamlamanın ardından ruhsatımızı alarak sonuçlandı. Diş hekimliğinden sonra başlayan süreçte ara vermiştik. Aflardan yararlanıp hukuk fakültesini bitirme noktasına geldik. Diş hekimliği mesleğinde 40 yılı tamamladık. 40 yıl sonunda yeni bir mesleğe ‘merhaba’ demenin heyecanı var” diye konuştu.

Faki’yi tebrik eden Burdur Baro Başkanı Ramazan Gedik de “Avukatlık hak savunuculuğu ve mücadele mesleği. Hukuk devletinden, bağımsız, tarafsız yargıdan, savunma hakkından, adaletten, dürüstlükten yana bu mesleği icra ederse hem baro olarak biz mutlu oluruz hem kendisi vicdanen rahat eder. Süleyman Bey’e başarılar diliyorum” dedi. (DHA)