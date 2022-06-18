40 yıllık geleneklerini bozmadılar, o fotoğrafı yeniden çektirdiler

Okul arkadaşları 1982'de çektirdikleri ilk fotoğrafı, her beş yılda bir yenileme sözünü tutmayı başardı. Lise arkadaşlarının 40 yıllık geleneği, içlerinden birinin kansere yakalanması nedeniyle tehlikeye girmişti ancak sonunda kamera karşısına geçip poz vermeyi başardılar.

Sozcu.com.tr

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Okul arkadaşlarının 40 yıllık pozu viral oldu ama beş yılda bir çektikleri fotoğrafın sonuncusu için kamera karşısına geçmeden önce oldukça endişeliydiler; çünkü içlerinden birinin bu defa fotoğrafta yer alamayacağından korktular.

Kaliforniya’daki bir liseden beş arkadaş, 40 yıldır her beş yılda bir çektikleri fotoğrafı yeniden yaratmak için bir araya geldi.

Wedge Wardlaw, Mark Rumer-Cleary, Dallas Burney, John Molony ve John Dickson fotoğrafları internette viral hale geldikten on yıl sonra dokuzuncu kez birlikte poz verdi.

Arkadaşlar 1982’de çekilen ilk fotoğraftaki gibi aynı sırayla oturdular.

Bu yılki fotoğraf ise diğerlerinden biraz daha dokunaklıydı ve aynı zamanda öncesindeki bekleyiş daha endişeliydi.

Çünkü Burney’nin son fotoğraflarından iki yıl sonra, 2019’da sol bacağından büyük bir kanserli tümör alındı.

Bir sonraki fotoğrafta Burney’nin olmayabileceği ihtimali arkadaşlarını derinden sarstı.

Arkadaşların ilk tanıştığı Santa Barbara’da yaşayan Dickson, “Ezildim. Fotoğraf çekeceğimiz bankta boş bir yer olacağından endişelendik” dedi.

Arkadaşlardan dördü 59, Rumer-Cleary ise 58 yaşında. Gelenekleri on yıl önce viral hale geldi ve dostluk üzerine bir sergide ve Costco dergisinde göründüler. Bu yıl da Kaliforniya’nın Oregon sınırına kısa bir mesafedeki Copco Gölü’nde tekrar bir araya geldiler. Yazılım mühendisi Rumer-Cleary, turizm web sitesi işleten Dickson, fotoğrafçı Molony, film yapımcısı Wardlaw ve Hava Kuvvetleri gazisi Burney, ölene kadar geleneği sürdürmeyi planlıyor.

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