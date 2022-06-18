HAYAT
Abone Ol

40 yıllık geleneklerini bozmadılar, o fotoğrafı yeniden çektirdiler

Okul arkadaşları 1982'de çektirdikleri ilk fotoğrafı, her beş yılda bir yenileme sözünü tutmayı başardı. Lise arkadaşlarının 40 yıllık geleneği, içlerinden birinin kansere yakalanması nedeniyle tehlikeye girmişti ancak sonunda kamera karşısına geçip poz vermeyi başardılar.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:43 - 18 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
40 yıllık geleneklerini bozmadılar, o fotoğrafı yeniden çektirdiler

Okul arkadaşlarının 40 yıllık pozu viral oldu ama beş yılda bir çektikleri fotoğrafın sonuncusu için kamera karşısına geçmeden önce oldukça endişeliydiler; çünkü içlerinden birinin bu defa fotoğrafta yer alamayacağından korktular.

Soldan sağa: Wedge Wardlaw, Mark Rumer-Cleary, Dallas Burney, John Molony ve John Dickson (1982)

Kaliforniya’daki bir liseden beş arkadaş, 40 yıldır her beş yılda bir çektikleri fotoğrafı yeniden yaratmak için bir araya geldi.

1987’de yeniden bir araya gelen arkadaşlar, bunu bir gelenek haline getirmeye karar verirler.

Wedge Wardlaw, Mark Rumer-Cleary, Dallas Burney, John Molony ve John Dickson fotoğrafları internette viral hale geldikten on yıl sonra dokuzuncu kez birlikte poz verdi.

1992

Arkadaşlar 1982’de çekilen ilk fotoğraftaki gibi aynı sırayla oturdular.

1997, grup 1982’deki fotoğraftan sonra düzenli olarak 5 yılda bir fotoğraflarını yenilediler. (1997)

Bu yılki fotoğraf ise diğerlerinden biraz daha dokunaklıydı ve aynı zamanda öncesindeki bekleyiş daha endişeliydi.

2002’de beş arkadaş aynı pozu yeniden verdi.

Çünkü Burney’nin son fotoğraflarından iki yıl sonra, 2019’da sol bacağından büyük bir kanserli tümör alındı.

2012’de çekilen fotoğraf

Bir sonraki fotoğrafta Burney’nin olmayabileceği ihtimali arkadaşlarını derinden sarstı.

Arkadaşların ilk tanıştığı Santa Barbara’da yaşayan Dickson, “Ezildim. Fotoğraf çekeceğimiz bankta boş bir yer olacağından endişelendik” dedi.

2022 yılında çekilen son fotoğraf…

Arkadaşlardan dördü 59, Rumer-Cleary ise 58 yaşında. Gelenekleri on yıl önce viral hale geldi ve dostluk üzerine bir sergide ve Costco dergisinde göründüler. Bu yıl da Kaliforniya’nın Oregon sınırına kısa bir mesafedeki Copco Gölü’nde tekrar bir araya geldiler. Yazılım mühendisi Rumer-Cleary, turizm web sitesi işleten Dickson, fotoğrafçı Molony, film yapımcısı Wardlaw ve Hava Kuvvetleri gazisi Burney, ölene kadar geleneği sürdürmeyi planlıyor.

Fransız filmlerinin efsane ismi Jean-Louis Trintignant 91 yaşında hayatını kaybetti İlginizi Çekebilir Fransız filmlerinin efsane ismi Jean-Louis Trintignant 91 yaşında hayatını kaybetti Amber Heard, şiddet gördüğünü söylese de kanıtlar kabul edilmiyor İlginizi Çekebilir Amber Heard, şiddet gördüğünü söylese de kanıtlar kabul edilmiyor Genç oyuncu Tyler Sanders evinde ölü bulundu İlginizi Çekebilir Genç oyuncu Tyler Sanders evinde ölü bulundu