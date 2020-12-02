400 bin ağaç ve kızıl geyikler kurtuldu

400 bin ağaç ve kızıl geyikler kurtuldu

Eskişehir'in Beylikova, Sivrihisar ve Mihalıççık ilçelerine bağlı 5 mahallede yapılacak ve 400 bin ağacın yok olmasına neden olacak projeye ilişkin mahkemeden iptal kararı geldi.

Eskişehir’de Beylikova ilçesi Süleymaniye, Yalınlı, Kızılcaören köylerinde, Mihalıççık ilçesi Adahisar ve Sivrihisar ilçesi Dumluca köylerini kapsayan 3 bin 140 hektarlık bir alanda manyezit, nikel, demir madeni arama ve kırma alanı için ÇED olumlu kararı verildi.

Projenin hayata geçmesiyle alanda ardıç, sedir, karaçam ve meşe ağaçlarının içinde yer aldığı ormanlık alanın zarar göreceğini belirten çevreciler ve bölge sakinleri ÇED olumlu raporunun iptali için Eskişehir İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

İdare Mahkemesi bölgede geçen temmuz ayında bilirkişi incelemesi yaptırdı. Bölgede 400 bin ağacın katledileceğini belirten çevreciler ve köylüler ÇED olumlu kararının iptal edilmesini talep etti.

MAHKEME SON KARARINI VERDİ

Projeyle ilgili Eskişehir İdare Mahkemesi son kararını açıkladı. Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14 Mayıs 2019 tarih ve 5516 sayılı ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna vardı ve dava konusu projenin iptaline karar verdi.

Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Sadık Yurtman, mahkemenin verdiği karar ile mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

* Proje hayata geçmesi durumunda 400 bin ağacın katledilmesinin yanında tarım alanları, temiz su kaynakları ve şifalı su kaynakları zarar görecekti.

* Ormanlarımızın, tarım alanlarımızın, meralarımızın ve temiz su kaynaklarımızın yok olmaması için köylülerimizin yanında yer aldık.

* Bölgede, kızıl geyikler, porsuk gibi yabani hayvanlar da yaşıyor. Madencilik faaliyeti bölgedeki yaban hayatını da yok edecekti.