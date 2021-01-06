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400 yıllık değirmen kuraklık nedeniyle durdu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 400 yıldır su ile dönen değirmen, kuraklık nedeniyle çalışamaz duruma geldi.

Güncellenme: 09:51, 06/01/2021
Haberler Yaşam
400 yıllık değirmen kuraklık nedeniyle durdu

Sındırgı ilçesine bağlı Kınık Mahallesi’nde 400 yıldır su ile dönen değirmen, kuraklık nedeniyle durdu.

Gökdeniz Ailesi’nin 4 kuşaktır işlettiği değirmen, yeterli yağış olmaması nedeniyle derelerdeki su miktarının azalması sonucu çalışamaz duruma geldi.

(FOTO: DHA)

Gökdeniz Ailesi’nden Kenan Gümüş, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.

(FOTO: DHA)

“BU DEĞİRMENDE PARA GEÇMİYOR”

Sonbahar döneminde başlayan yağmurlar ile değirmende buğday öğütmeye başladıklarını anlatan Kenan Gümüş, şöyle konuştu:

* Kasım ayında randımanlı bir şekilde çalışmaya başlardık. Bu sene yaşanan kuraklık, değirmeni de etkiledi. Değirmende buğday öğütmek için para almıyoruz. Bu değirmende para geçmiyor. Öğütülen bir çuval buğday için, yine bir ölçek buğday alınıyor.

(FOTO: DHA)

* Zaten bu değirmenin bulunuş hikayesi de farklı. 400 yıl önce bölgede gezen büyüklerimiz, yıkıntıyı görüyor ve altında taşları buluyor. Sonrasında da değirmeni çalıştırmaya karar veriyor. İnşallah ihtiyacımız olan yağışlar başlar ve eski günlerdeki gibi işlerimizi devam ettiririz. (DHA)

 

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Balıkesir buğday Burdur Diyarbakır Edirne Jeoloji para Türkiye
Yayınlanma Tarihi:09:28,