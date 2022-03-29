400 yıllık zeytin ağaçları ilçeye ışık oldu

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde 400 yıllık zeytin ağaçları, ilçede yeniden zeytinliklerin oluşmasını sağladı.

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Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesi ve çevresinde geçen yıllarda asırlık zeytin ağaçlarının bulunması ilçeye ışık oldu. Girişimler sonucunda üniversitelerden gelen uzmanların yaptığı çalışma sonucunda bulunan 6-7 ağacın 200 ile 400 yaşında olduğu belirlendi.

Topraklarında zeytinin yetiştiğini gören halk bölgede yavaş yavaş zeytinlikler kurmaya başladı. Halkın zeytinlikler kurmasının ardından ilçede zeytinyağı işletmesi de açıldı. Bölgede her geçen gün zeytin hasadının arttığı öğrenildi.

“PROFESÖRLER AĞAÇLARIN 400 YILLIK OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Mahallesinde bulunan asırlık ağaçlar ve zeytinliklerle alakalı konuşan Mayıslar Mahalle Muhtarı Taner Kurt, “Burada zeytincilik daha önce bu kadar çok yapılmıyordu. Buraya gelen profesörler bu ağaçların 400 yıllık olduğunu söyledi. Zeytincilik daha ileriye gitmeye başladıktan sonra burada Gemlik cinsi zeytinler daha çok yaygınlaştı. İnsanlar şu an yağlık zeytin dikimlerine de başladı. Buradaki zeytin yağını tadanlar, hiçbir zaman başka yerden zeytin yağı alıp yemez. Zeytincinin bu gelişmesi, hepimiz için iyi olacaktır. Bir tek eksiğimiz, Zeytin Birliği’ne kayıt olmak veya bu birliği kurmak” dedi. (İHA)

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