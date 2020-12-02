44 yıllık otomobiline gözü gibi bakıyor

44 yıllık otomobiline gözü gibi bakıyor

Burdur'da yaşayan Turan Hayta, 30 bin lira masrafla yenilediği 1976 model Murat 124 marka otomobiline gözü gibi bakıyor. Aracının talibinin çok olduğunu belirten Hayta, kimseye satmayacağını söyledi.

Burdur’da Eski Sanayi Sitesi’nde oto yıkamacılık yapan Turan Hayta, 4 yıl önce 5 bin liraya satın aldığı ve 30 bin lira masraf yaparak yenilediği 1976 model Murat 124’le yakından ilgileniyor.

Meraklılarının satın almak için kendisine yeni otomobil parası teklif ettiklerini söyleyen Hayta, “Bu benim özel merakım. Torunuma bırakacağım en güzel hediyem Murat 124 olacak” dedi.

“FREN SİSTEMİ ÇOK GÜÇLÜ”

Araçla ilgili detayları anlatan Hayta, şöyle devam etti:

“Bu arabaya, orijinal haliyle bineceksiniz. Benzinliyse benzinli bineceksin. Özellikle Murat 124’lerdeki fren sistemi günümüzün arabalarında yok. Bunlar 1971’de çıktı, 4 tekerde disk frenlidir. Arka frenleri kampanalıdır. Frene dokunduğundan aynı anda dördü birden tutar. Binmekten keyif aldığım Murat 124’ü benden sonra da adımı taşıyan torunuma bırakacağım.” (DHA)