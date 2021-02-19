45 balina sığ sularda mahsur

İlginizi Çekebilir Hudson Nehri'nde yıllar sonra balina görüldü ABD'de yıllar sonra Hudson Nehri'nde balina görülmesi uzmanlarda bile şaşkınlık yarattı. Rutgers Üniversitesi'nden Danielle Brown, 'Birkaç yüzyıl önce bu çok sık yaşanan bir durumdu. Şimdilerde ise çok sıra dışı' dedi.