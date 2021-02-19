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45 balina sığ sularda mahsur

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde 45 kısa yüzgeçli pilot balina kıyıya vurdu.

Güncellenme: 13:35, 19/02/2021
Hayat HaberleriYaşam
45 balina sığ sularda mahsur

Endonezya Deniz ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Doğu Cava eyaletine bağlı Bangkalan bölgesinin Modung sahilinde 46 kısa yüzgeçli pilot balinaların kıyıya vurduğu bildirildi.

Balinaların sığ sularda mahsur kaldığı belirtildi. Balinalardan yalnızca 3’ünün hayatta kaldığı, gönüllüler ve yerel yetkililer tarafından denize bırakıldığı ifade edildi.


KIYIYA GÖMÜLECEKLER

Doğu Java eyalet yetkilisi Khofifah Indar Parawansa, balinaların ölüm nedeninin araştırıldığını ve kıyıya gömüleceklerini duyurdu.
İHA

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