45 yıldır Ereğli’yi il yapmak için mücadele ediyor

45 yıldır Ereğli’yi il yapmak için mücadele ediyor

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “İl olma sevdası yeni değil. Ereğli’nin il olmaktan başka çaresi yok” dedi ve ilçenin neden il statüsüne gelmesi gerektiğini anlattı.

CHP’li Başkan Halil Posbıyık, 45 yıldır siyasetin içinde. 5'inci kez Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ne belediye başkanı seçildi. Ereğli'ye imzasını atan, ilçenin çehresini, sosyal hayatını değiştiren bir isim.

75 yaşındaki Halil Posbıyık'ın, en büyük hedefi ise Ereğli'yi il yapmak. Bunun için daha gençlik yıllarında mücadele etmeye başladığını anlatan Posbıyık, talebini geçtiğimiz günlerde yineledi. Kamu yatırımları ve merkezi bütçeden pay aktarılması konusunda Karadeniz Ereğli'nin dışlandığını dile getiren Posbıyık, “Madem bütün yatırımlar Zonguldak merkeze ve diğer ilçelere gidiyor. O zaman Ereğli il olsun ki şehrimiz hak ettiği yatırımlara kavuşabilsin” dedi.

Ereğli Belediye Başkanı CHP'li Halil Posbıyık, 45 yıllık mücadeleyi anlattı: “Çocukların işsiz kalmaması, ekonominin iyi noktaya gitmesi için mutlaka bu işi yapmalıyız. Bu il olma sevdası yeni değil. Neden? Ereğli mağdur edildiği için il olmaktan başka çaresi yok. Devlet yatırımları buraya gelmediği için, hep yanlı davranıldığı için siyasette ekarte edildiğimiz, dışlandığımız için başlayan bir mücadele bu.”

Tarihi fırsat nasıl kaçtı?

Zonguldak'ın Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, CHP Gençlik Kolları'yla siyasete girdi. İlk belediye başkan adaylığı ise 1989 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın ısrarı üzerine ANAP'tan oldu.

Halil Posbıyık, “Ereğli il olsun diye ANAP'a geçtim” dedi ve o dönem yaşananları şöyle aktardı: “21 Şubat 1989'da, Ankara'da Turgut Özal ile görüştüm. Bana belediye başkan adaylığı teklif etti, ‘Ereğli'yi il yapacağım' dedi. Benim hayalim de Ereğli'nin il olmasıydı. Bu, Ereğli'nin gelişmesi demekti. Kabul ettim. Özal'ın talimatıyla ‘Halil Posbıyık belediye başkanlığını kazandığı takdirde Ereğli il olacaktır' diye ilan edildi. Bu, Ereğli'nin dönüm noktasıydı ama küçük bir farkla seçimi kaybettik. Tarihi bir fırsat kaçtı.”

1994 yılında ilk kez belediye başkanı seçildikten sonra 1999, 2004, 2009 yıllarında da seçimi kazanan Halil Posbıyık, 2019'da yeniden başkan oldu. Posbıyık, başkanlığı döneminde gerçekleştirdiği yatırımlar ve projelerle şehrin çehresini değiştirdi.

Doğası ve kültürü ile turistlerin ilgi odağı

Ereğli'de hiç kimse Zonguldak-Ereğli demiyor. Çünkü ilçe kendisini fiilen çoktan il ilan etmiş. Zonguldak'ın merkez nüfusu 105 bin, Ereğli'nin 117 bin. Zonguldak'ın köylerinin nüfusu 18 bin, Ereğli'nin 58 bin.

Ereğli'de, Erdemir, çimento fabrikaları, sanayi kuruluşları, tersaneler var. İlçe ayrıca, müzeleri, festivalleri, doğal limanı, mitolojik geçmişi ile dikkat çekiyor. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali, binlerce vatandaşı ağırlıyor. Festival zamanları ilçenin nüfusu 700 bine ulaşıyor.