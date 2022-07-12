47 yaşındaki güzel oyuncu Eva Longoria tatilin tadını çıkardı

"Desperate Housewives" dizisiyle tanınan ünlü aktris Eva Longoria, ailesiyle çıktığı İtalya tatilinde beyaz bikinisiyle görüntülendi.

Sozcu.com.tr

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ABD’li ünlü oyuncu Eva Longoria, pazar günü eşi José Bastón ve 4 yaşındaki oğlu Santiago ile birlikte lüks bir yat gününün tadını çıkarırken Capri, İtalya’da fotoğraflandı.

Denize giren ve beyaz bikinisiyle görülen 47 yaşındaki Longoria’nın oldukça formda olduğu görüldü.

Aile, yatta hep beraber eğlenceli anlar yaşadı. Santiago, pembe desenli bir mayoyla annesinin kucağındaydı, 2016’dan beri evli olduğu eşi José de bir havluyu gövdesine sarılarak yanlarında duruyordu.

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