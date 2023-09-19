47 yıldır balık ağı örüyor
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Sabahattin İzmit, 13 yaşında babasından devraldığı ağ örme mesleğini 47 yıldır sürdürüyor.
Küçük Karasu köyünde yaşayan Sabahattin İzmit, babasının yeteneğini gördüğü için bu mesleği öğrenmeye başladığını söyledi.
Başlarda mesleğin zor olduğunu düşünerek pes etmek istediğini belirten İzmit, babasının ısrarıyla mesleği öğrendiğini dile getirdi.
İzmit, köyde ağ örme işinde iki kişinin kaldığını belirterek, fabrikanın ağı imal ettiğini, kendilerinin de ip, kurşun ve mantar takarak ağı balıkçıların kullanımına hazır hale getirdiklerini kaydetti.
Her türlü balık ağını tamir ettiğini söyleyen İzmit, mesleğinin değerinin anlaşılmadığını ifade etti. (AA)