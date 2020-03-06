480 yıllık Festivale corona virüsü ayarı

UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan ve bu yıl 480'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin konser ve şenlik etkinliklerinin dünyayı saran corono virüsü ve İdlib operasyonları sebebiyle iptal edildiği öğrenildi.

Bu yıl 480’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali 14-19 Nisan’da yapılacak. Manisa Valiliğinde toplanan Manisa Mesir Macunu Festival Komitesi, gerek tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan corona virüsü nedeniyle toplum sağlığının korunması gerekse de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonlar konser ve eğlence etkinliklerinin yeniden görüşülmesine neden oldu.

KONSERLER İPTAL

Toplantıda konser ve eğlence etkinliklerinin masaya yatıran festival komitesi, festivalin konser ve eğlence etkinliklerinin iptal edilmesine karar verdi. Komite ayrıca festivalin en önemli bölümü olan Mesir Macunu saçım töreniyle ilgili de görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.

21 MART'TA KARMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

21 Mart 2020 Cumartesi günü Nevruz Bayramı’yla birlikte Mesir Karma töreni gerçekleşecek. 19 Nisan’da ise Sultan Cami ve kubbelerinden 7 ton mesir macunu saçılacak. Mesir Komitesi tarafından aylar önce başlayan çalışmalar kapsamında 53 ülke, 10 kardeş şehir ve 5 kültür anlaşması bulunan şehirlerin temsilcileri, büyükelçi ve konsolosları festivale davet edilmişti.