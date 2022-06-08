5 ay sonra komadan çıktı, sevgilisinin başka bir kadınla kaçtığını öğrendi

Aslen Avustralyalı olan ve Kanada'da yaşayan 25 yaşındaki Brie Duval, düşüp kafasını çarptıktan sonra kaldırıldığı hastanede 5 ay boyunca komada kaldı. Genç kadın, uyandığında ise hayatının şokunu yaşadı.

Sozcu.com.tr

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Aslen Avustralyalı olan ancak bir süredir Kanada’da restoran şefi olarak çalışan 25 yaşındaki Brie Duval, 2020 yılının Ağustos ayında, Alberta kentinde bir dağ kasabasında geçirdiği kaza sonucu yoğun bakıma kaldırıldı.

Çatı katındaki bir barda düşen Duval, kafasını çarptıktan sonra apar topar hastaneye kaldırılırken, hafızasını kaybetti, 5 ay komada kaldı.

Yaşadığı talihsiz kazanın ardından hava ambulansı ile apar topar hastaneye kaldırılan Duval’ın birkaç kemiğinin kırıldığı, omurgasında zedelenme bulunduğu, beyin kanaması geçirdiği ve kaburgalarında kırıklar olduğu saptandı. Korkunç yaralar alan kadın, yaşam destek ünitesine bağlı olarak tam 5 ay geçirdi.

DOKTORLAR YÜZDE 90 KAYBEDERİZ DEDİ…

Bu süreçte hafızasını kaybetti.

Doktorlar genç kadının hayatta kalma şansının yüzde 10’u geçmediğini açıkladı. Yoğun bakıma alınan kadın, uzun süre komada kaldı.

Ancak uyandığında hayatında çok şey değişmişti…

Şu an da gayet sağlıklı olan Duval’in hafızası uyandıktan bir süre sonra geri gelmedi.

Ancak hafızasının tedavi sırasında geri gelmesiyle dört yıllık erkek arkadaşının kendisini terk ettiğini anladı. Sevgilisine ulaşmak istedi, ancak gerçeği o zaman öğrendi. İsmi açıklanmayan adam, Duval komadayken onu terk etmiş ve başka bir kadınla kaçmıştı. Bu süreçte ne Duval’i arayıp durumunu merak etti, ne de öğrenmek için bir harekette bulundu.

SEVGİLİSİNE ULAŞMAYA ÇALIŞTI AMA…

Duval, kazadan beş ay sonra dört yıldır birlikte olduğu sevgilisini aramaya çalıştı. Ancak sevgilisine ulaşamadı ve telefonuna gelen ‘O artık benimle birlikte, yaşadığınız evden taşındı bizimle iletişime geçmeye çalışma’ mesajıyla hayatının şokunu yaşadı. 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşının onu her yerden engellediğini öğrendi.

4 sene boyunca birlikte olduğu sevgilisinin o komadayken başka bir kadınla kaçtığı ve ikilinin birlikte yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

Duval, yaşadıklarının ardından ilk kez İngiliz basınına konuştu. İngiliz Daily Mail gazetesine açıklama yapan genç kadın, yaşadıklarından dolayı çok büyük bir ‘travma’ yaşadığını vurgularken, ruh eşi olduğunu sandığı kişinin en kötü zamanında yanında olmamasından dolayı yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi.

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