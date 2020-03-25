5 ayrı dilde anons yapıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde zabıta ekipleri yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı yerli ve yabancı vatandaşları uyarmak ve bilinçlendirmek amacıyla Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve Arapça olmak üzere, 5 ayrı dilde uyarı anonsu yaptı.

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede araçlarıyla dolaşarak vatandaşlara corona virüsüne karşı uyarılar yapıyor. Uyarının biri de ilçe yerli ve yabancı vatandaşının yoğun olarak bulunduğu, Öğretmenevi Kapalı Semt Pazarında yapıldı. Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve Arapça olmak üzere toplam 5 ayrı dilde yapılan anonslarda, “Değerli hemşehrilerimiz, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayatı derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım” uyarısı yapıldı. Pazara çıkan yabancıların maske ve eldiven taktıkları, bazılarının ise dezenfektanını elinde taşıdıkları görüldü.(İHA)