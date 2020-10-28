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5 milyon liralık antika tutkusu
5 milyon liralık antika tutkusu
Samsun'da işletmeci Cengiz Toprak, 400 metrekarelik lokantasını adeta müzeye çevirdi. 25 yıldır antika tutkusu için Türkiye'nin her yerine giden Toprak, bu hobisi için 5 milyon lira harcadı. 1 milyonun üzerinde parça biriktiren Toprak, kent müzesi oluşturmayı hayal ediyor.
Yaşam 28 Ekim 2020 - 14:48

Samsun-Ankara karayolunda 12 yıldır hizmet veren menemenci Cengiz Toprak, lokantasını adeta müzeye çevirdi. Antika tutkusu için Türkiye’nin her yerine giden Toprak, bu hobisi için de 5 milyon lira para harcadı.

Klasik otomobiller, gaz lambaları, sepetler, bakır taslar, tüfekler, mutfak araç gereçleri, televizyonlar ve daha nice antika eşyası bulunan Toprak, 25 yılda 1 milyonun üzerinde parça biriktirdi. Toprak, kent müzesi oluşturmayı hayal ediyor.

FOTO: DHA

“BUNLARIN HEPSİNDE BİR YAŞANMIŞLIK VAR”

25 yıldır antika eşya biriktiren Cengiz Toprak, şunları söyledi:

* Bu işe çok emek verdim, 25 yıldır da gözüm gibi bakıyorum. Özellikle bizden sonraki kuşak, buradaki birçok eşyayı bilmiyor.

* Amacım, burayı bir kent müzesi haline getirmek. Bu hayalim gerçekleşirse buradaki eşyaları ömür boyu sergileyebileceğiz.

FOTO: DHA

* Şu an koleksiyonumda 1 milyonun üzerinde parça var. Bütün malzemelerim de bilgisayar ortamında kayıt altında.

* Bu eşyaları almayı çok seviyorum ama vermeyi sevmiyorum. Birisi benden bir eşyamı istediği zaman sanki benim böbreğimi istiyor.

* Türkiye’nin her yerinden antika eşya aldım ve almaya da devam ediyorum. Bunların hepsinde bir yaşanmışlık var.

FOTO: DHA

“ORİJİNAL VE ÇALIŞAN BİR MÜZİK SANDIĞI İSTİYORUM”

Koleksiyonun en eski parçasının 1912 yılına ait bir kasa olduğunu belirten Toprak, sözlerine şöyle devam etti:

* Bu eşya aslında bir müze değeri taşıyor. Daha eski ürünler de var. 25 yıldır biriktiriyorum ve koleksiyonda klasik arabalar da var.

FOTO: DHA

* Bu zamana kadar 5 milyonluk bir harcama yaptım. Koleksiyona yeni eşyalar dahil etmeye devam ediyorum.

* Koleksiyonuma dahil etmek istediğim bir parça var. O da eski Amerikan filmlerinde gördüğümüz, orijinal ve çalışan bir müzik sandığı. Öyle bir şeyi bulup koleksiyonuma koymayı çok istiyorum. (DHA)

Son güncelleme: 14:54 - 28.10.2020