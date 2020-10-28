5 milyon liralık antika tutkusu

Samsun'da işletmeci Cengiz Toprak, 400 metrekarelik lokantasını adeta müzeye çevirdi. 25 yıldır antika tutkusu için Türkiye'nin her yerine giden Toprak, bu hobisi için 5 milyon lira harcadı. 1 milyonun üzerinde parça biriktiren Toprak, kent müzesi oluşturmayı hayal ediyor.

Samsun-Ankara karayolunda 12 yıldır hizmet veren menemenci Cengiz Toprak, lokantasını adeta müzeye çevirdi. Antika tutkusu için Türkiye’nin her yerine giden Toprak, bu hobisi için de 5 milyon lira para harcadı.

Klasik otomobiller, gaz lambaları, sepetler, bakır taslar, tüfekler, mutfak araç gereçleri, televizyonlar ve daha nice antika eşyası bulunan Toprak, 25 yılda 1 milyonun üzerinde parça biriktirdi. Toprak, kent müzesi oluşturmayı hayal ediyor.

“BUNLARIN HEPSİNDE BİR YAŞANMIŞLIK VAR”

25 yıldır antika eşya biriktiren Cengiz Toprak, şunları söyledi:

* Bu işe çok emek verdim, 25 yıldır da gözüm gibi bakıyorum. Özellikle bizden sonraki kuşak, buradaki birçok eşyayı bilmiyor.

* Amacım, burayı bir kent müzesi haline getirmek. Bu hayalim gerçekleşirse buradaki eşyaları ömür boyu sergileyebileceğiz.

* Şu an koleksiyonumda 1 milyonun üzerinde parça var. Bütün malzemelerim de bilgisayar ortamında kayıt altında.

* Bu eşyaları almayı çok seviyorum ama vermeyi sevmiyorum. Birisi benden bir eşyamı istediği zaman sanki benim böbreğimi istiyor.

* Türkiye’nin her yerinden antika eşya aldım ve almaya da devam ediyorum. Bunların hepsinde bir yaşanmışlık var.

“ORİJİNAL VE ÇALIŞAN BİR MÜZİK SANDIĞI İSTİYORUM”

Koleksiyonun en eski parçasının 1912 yılına ait bir kasa olduğunu belirten Toprak, sözlerine şöyle devam etti:

* Bu eşya aslında bir müze değeri taşıyor. Daha eski ürünler de var. 25 yıldır biriktiriyorum ve koleksiyonda klasik arabalar da var.

* Bu zamana kadar 5 milyonluk bir harcama yaptım. Koleksiyona yeni eşyalar dahil etmeye devam ediyorum.

* Koleksiyonuma dahil etmek istediğim bir parça var. O da eski Amerikan filmlerinde gördüğümüz, orijinal ve çalışan bir müzik sandığı. Öyle bir şeyi bulup koleksiyonuma koymayı çok istiyorum. (DHA)