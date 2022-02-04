5 saatte yaptı, 200 bin liraya satıyor! ‘3 gün sonra yok’

Elazığ'dabir vatandaş, 5 saatlik çalışması sonucu yaptığı kardan arabasını 200 bin liraya satışa çıkardı. Kardan aracın eriyen kısımlarını her gün dolduran vatandaş, "Hava açıldı bundan sonra yağış olmazsa arabam 3 gün sonra yok" dedi.

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Elazığ'da Harput Mahallesi’nde garsonluk yapan Murat Çevik (45) kardan araba yaptı. Çevik, arabayı ağaç dalları ve çeşitli eşyalar ile süslerken, kardan arabaya el arabasının tekerleklerini, aynalarına da mutfakta bulunan süzgeçleri taktı.

Murat Çevik, şunları söyledi:

* Şu an güneş görünce eriyen bir arabam var. Tekerlekleri gerçek el arabasından çıkardım. Aynalarını da süzgeçten yapıp taktım. Gelen müşteriler beğenip resim çekiyor.

* Beş saatimi aldı yapması. Camlarını siliyorum her gün eriyen taraflarını dolduruyorum bir süre daha kalacak ama hava açıldı bundan sonra yağış olmazsa arabam 3 gün sonra yok.

“Arabayı WhatsApp drumuma attım kayıtlı olanlar kaç lira olduğunu sordu. Patronum bile ne kadar olduğunu sordu. Ben de 200 bin lira olduğunu ancak güneş gördü mü eriyor dedim. (İHA)



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