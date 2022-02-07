5 ton istavriti denize geri bıraktı

Çanakkale Boğazı'nda gırgır teknesinin ağlarına yasal boyda olmayan 5 ton istavrit takıldı. Teknenin sahibi Erhan Çiftçi, sürdürülebilir balıkçılık için tonlarca balığı denize geri bıraktı.

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Çanakkale Boğazı’nda avlanılan ‘Yılmazlar-5’ isimli gırgır teknesinin ağları, istavrit için denize bırakıldı. Gemiciler tarafından çekilen ağların haznesindeki 5 ton balığın, istavritin küçüğü kıraça olduğu görüldü.

Teknenin sahibi Erhan Çiftçi de yasal boy olan 13 santimin altında olduğunu görünce balıkçılara, haznedeki tonlarca balığı geri salmalarını söyledi. Onlar da haznedeki balıkları doğal ortamına bıraktı.

“BU BALIKTAN PARA BEKLEMEMEK GEREKİYOR”

Çiftçi, “Çanakkale’nin kuzeyinde, Ceyhun bölgesinde denize bıraktığımız ağlardan yasal olmayan boyda yani kıraça dediğimiz balık çıktı. Biz de balıkları canlı olarak doğaya geri bıraktık. Bu balıktan para beklememek gerekiyor. Bu balığın doğada olması gerekiyor. Sürdürülebilir bir balıkçılık için herkes böyle yapmalı” dedi. (DHA)

