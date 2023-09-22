5 yıldızlı hapishanede yok yok: Havuz, hayvanat bahçesi, gece kulübü…

Venezuela'daki en büyük çetelerden Tren de Aragua'nın kendi üyeleri için inşa ettirdiği cezaevine binlerce askerle düzenlenen baskın sonrası içeriden gelen fotoğraflar ağızları açık bıraktı. Mahkumlar, gündüzleri havuz keyfi yaparken geceleri kulüpte eğleniyormuş.

Sozcu.com.tr

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Venezuela’da yıllardır çete kontrolünde olan ve hükümetin binlerce askerle baskın düzenlediği hapishanenin görüntüleri, “Burası otel mi?” dedirtti.

Venezuela hükümeti, yıllardır ülkedeki en büyük çetelerden “Tren de Aragua” kontrolünde bulunan Tocoron Hapishanesi’ni 11 bin askerle müdahale ederek geri aldı. Yetkililer, kontrolü geri alınan hapishanedeki 6 bin mahkumun diğer hapishanelere gönderileceğini belirtti.

Tren de Aragua çetesinin elebaşı Hector Guerrero Flores, hapishanede 17 yıllık cezasını çekiyordu. Tocoron Hapishanesi’ndeki mahkumların yıllardır özgürce dolaştığı hapishanenin içinde gelen görüntüler şaşkınlık yarattı.

Çete üyelerinin neredeyse küçük bir kente benzeyen hapishanenin bulunduğu araziye yasa dışı olarak havuz, gece kulübü, mini hayvanat bahçesi yaptırdığı ve cezalarını “keyif sürerek” çektiği ortaya çıktı.

Yayınlanan fotoğraflara göre çete, üyelerinin kaldığı geniş arazide kurulu hapishanede lüksten kaçınmamış. Çocuk oyun alanının da bulunduğu hapishanede mahkumların gündüzleri havuz keyfi yaptığı, akşamları gece kulübünde eğlendiği anlaşıldı.

Bazı mahkumların ailelerinin de kaldığı hapishanede uydu ve internet bağlantısının da en üst kalitede olması dikkat çekti. İçerdeki hayvanat bahçesinde çok sayıda aslan, kaplan, puma ve timsah olması yetkilileri şaşkınlığa uğrattı.

Beyzbol sahası ve kumarhanenin de bulunduğu cezaevinde mahkumların yasa dışı olarak kripto para madenciliği yaptığı bir alan da tespit edildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından baskın nedeniyle orduyu kutlayarak “Çete şiddetinin olmadığı bir Venezuela’ya doğru ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

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