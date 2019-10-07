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50 yaşındaki büyükanne Gina Stewart, sosyal medya fenomeni oldu
50 yaşındaki büyükanne Gina Stewart, sosyal medya fenomeni oldu
Dünyanın en seksi büyükannesi 50 yaşındaki Gina Stewart, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Instagram hesabından oldukça cesur paylaşımlar yapan Gina'nın 153 bin takipçisi var.
Yaşam 7 Ekim 2019 - 15:01

Gina Stewart… 50 yaşında… Dört çocuğu, bir torunu var ve dünyanın en çekici, en seksi büyükannesi lakabının da sahibi. Instagram’da 153 bin takipçisi bulunan Gina, oldukça cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Gina’nın en büyük çocuğu 28 yaşında. Seksi büyükanne, 50’nci yaş gününü köpek balıklarının yaşadığı sularda jetski sürerek kutlamıştı.

Gina torunu ile birlikte…

Avustralya’nın Gold Coast bölgesinde yaşayan Stewart, köpek balıklarının yaşadığı sularda jetski ile çekilen fotoğraflarını da talep üzerine satışa çıkarmış. Gina, 4 fotoğraftan oluşan set için 30 dolar istiyor.
Her zaman kendini özgür ve genç ruhlu hissettiğini söyleyen fenomen kadın, sağlıklı bir yaşam tarzının benimsemiş. Bunun için yediğine içtiğine dikkat ettiğini ve çok çalıştığını belirten Gina, cilt güzelliği için de bol bol su tüketiyormuş. Şekerli, alkollü içeceklerden ve kahveden de uzak durduğunu anlatan Gina Stewart, daha çok sebze ve balık ağırlıklı besleniyormuş.