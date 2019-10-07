50 yaşındaki büyükanne Gina Stewart, sosyal medya fenomeni oldu

Gina Stewart… 50 yaşında… Dört çocuğu, bir torunu var ve dünyanın en çekici, en seksi büyükannesi lakabının da sahibi. Instagram’da 153 bin takipçisi bulunan Gina, oldukça cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Gina’nın en büyük çocuğu 28 yaşında. Seksi büyükanne, 50’nci yaş gününü köpek balıklarının yaşadığı sularda jetski sürerek kutlamıştı.

Avustralya’nın Gold Coast bölgesinde yaşayan Stewart, köpek balıklarının yaşadığı sularda jetski ile çekilen fotoğraflarını da talep üzerine satışa çıkarmış. Gina, 4 fotoğraftan oluşan set için 30 dolar istiyor.

Her zaman kendini özgür ve genç ruhlu hissettiğini söyleyen fenomen kadın, sağlıklı bir yaşam tarzının benimsemiş. Bunun için yediğine içtiğine dikkat ettiğini ve çok çalıştığını belirten Gina, cilt güzelliği için de bol bol su tüketiyormuş. Şekerli, alkollü içeceklerden ve kahveden de uzak durduğunu anlatan Gina Stewart, daha çok sebze ve balık ağırlıklı besleniyormuş.