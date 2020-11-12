50 yaşındaki otomobilini 350 bine satmadı

Elazığ'da klasik araba tutkunu Halis Yüksel,1970 model olan gözü gibi baktığı 'Chevrolet' marka otomobiline 350 bin TL verilmesine rağmen satmadı.

Esnaflık yapan Halis Yüksel, 2015 yılında İstanbul'dan 22 bin 500 dolara 1970 model ‘Chevrolet’ marka klasik otomobil aldı.

Sadece hafta sonları otomobili ile gezen ve 8 aydır da garajda bekleten Yüksel’in aracına 350 bin TL verdiler ama satmadı.

Arabanın teknik özellikleri hakkında bilgi veren Halis Yüksel, şunları söyledi:

* Bu arabayı, 2015’te 22 bin 500 dolara aldım. O zamandan beri araba bende. Çok büyük bir masrafı olmadı sadece kaportasında ve boyasında eksik gördüğümüz yerlerinde restorasyon oldu.

* Genelde hafta sonları ya da güzel gezme havası olduğu zaman arabayı çıkarıp kullanıyoruz. Onun dışında genelde hep garajda.

* Arabanın her şeyi orijinal değişen bir parçası yok. 1970 yılındaki Chevrolet, 236 inc motor L6, 6 silindir otomatik 3 şanzıman modeli.

“ARSASINI, VİLLASINI TEKLİF EDEN OLUYOR”

Aracına arsa ve villa tekliflerinin geldiğini ancak onu satmadığını dile getiren Yüksel, sözlerine şöyle devam etti:

* Bugüne kadar araba, 300 ile 350 bin TL arasında fiyatlar gördü. Bizim aklımızdaki fiyat ise 400 bin TL ve bu fiyat gelirse büyük ihtimalle satabiliriz.

* Arabaya taleplerin çoğu, batıdan geliyor. Özellikle Ege bölgesinde İzmir, Balıkesir ya da Marmara bölgesinden İstanbul’dan arsasını, villasını teklif eden oluyor. (İHA)