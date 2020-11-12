50 yaşındaki otomobilini 350 bine satmadı

Esnaflık yapan Halis Yüksel, 2015 yılında İstanbul'dan 22 bin 500 dolara 1970 model ‘Chevrolet’ marka klasik otomobil aldı.
Sadece hafta sonları otomobili ile gezen ve 8 aydır da garajda bekleten Yüksel’in aracına 350 bin TL verdiler ama satmadı.
Arabanın teknik özellikleri hakkında bilgi veren Halis Yüksel, şunları söyledi:
* Bu arabayı, 2015’te 22 bin 500 dolara aldım. O zamandan beri araba bende. Çok büyük bir masrafı olmadı sadece kaportasında ve boyasında eksik gördüğümüz yerlerinde restorasyon oldu.
* Genelde hafta sonları ya da güzel gezme havası olduğu zaman arabayı çıkarıp kullanıyoruz. Onun dışında genelde hep garajda.
* Arabanın her şeyi orijinal değişen bir parçası yok. 1970 yılındaki Chevrolet, 236 inc motor L6, 6 silindir otomatik 3 şanzıman modeli.
“ARSASINI, VİLLASINI TEKLİF EDEN OLUYOR”
Aracına arsa ve villa tekliflerinin geldiğini ancak onu satmadığını dile getiren Yüksel, sözlerine şöyle devam etti:
* Bugüne kadar araba, 300 ile 350 bin TL arasında fiyatlar gördü. Bizim aklımızdaki fiyat ise 400 bin TL ve bu fiyat gelirse büyük ihtimalle satabiliriz.
* Arabaya taleplerin çoğu, batıdan geliyor. Özellikle Ege bölgesinde İzmir, Balıkesir ya da Marmara bölgesinden İstanbul’dan arsasını, villasını teklif eden oluyor. (İHA)