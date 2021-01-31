50 yaşından sonra neden kolonoskopi yaptırılmalı?

Özellikle şikayet olmasa bile 50’li yaşlardan sonra kolonoskopi taramasının hayati önem taşıdığını belirten Prof. Dr. İrfan Koruk, şöyle anlattı: Kolonoskopide amaç bağırsağa yerleşen poliplerin tespiti ve aynı işlem sırasında çıkartılmasıdır. Eğer bu polipler erken dönemde çıkartılır ise en azından risk azaltılmış olur. Son kongremizde tartışılan konulardan biri taramanın başlangıç yaşı üzerineydi. 45-50 yaş aralığında tanı alan kolon kanseri hasta sayısında artış olması nedeniyle taramanın daha erken başlatılması gerektiği savunulmaktadır. Kişinin birinci derece akrabasında kolon kanseri hikayesi varsa tarama daha öncelikli ve teşhis yaşından en az 10 yaş öncesinde başlatılmalıdır. Dışkıda değişkenlik, karında ağrı, zayıflama, şişkinlik gibi şikayetler bağırsak kanseri işareti olabilir.

Ailede kolon kanseri olması ve yaş risk faktörünü artırıyor

Bağırsak kanserinde diğer kanser türlerinde olduğu gibi genetik faktör önemli bir nedendir. Ailede kolon kanseri ile ilgili bir geçmiş varsa bundan kaynaklı risk artar. Bununla birlikte yaş faktörü de etkilidir. Özellikle 50-60 yaşlarındaki erkeklerde daha çok tutulum gözlenmiştir. Genlerde bulunan bazı değişmeler sonucu da bu kansere yakalanma riskinin arttığı bilinmektedir. Sigara kullanımı ve sağlıksız beslenme gibi hayat tarzı da nedenler arasındadır.