50 yıldır demire şekil veriyor

Erzincan'da yaşayan 64 yaşındaki Cahit Atamer, 14 yaşından bu yana ocak başında demir dövüyor.

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Erzincan’da iş yerinde tarım aletleri üreten 64 yaşındaki Cahit Atamer 50 yıldır ocağın başında demir dövüyor.

Atamer, “Bu meslek bizim baba mesleği. Köylünün baltasını, kazmasını ve burada gördüğünüz malzemeleri yapıyorum. Daha önce inşaat malzemelerini de yapıyordum ama teknoloji ilerleyince bizim meslek de geriledi. Şu anda bu mesleği yapan üç kişiyiz. Çırak da yok” dedi.



Cihat Atemer “İnsanlar ağacın gölgesinde oturamazken biz 800 veya bin 500 derece karşısında demiri ısıtıyoruz. Mesleğimi seviyorum. Teknoloji de ne kadar ilerlerse de ilerlesin yine bu mesleğe her zaman ihtiyaç var” diye konuştu. (İHA)