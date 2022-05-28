50 yıldır ilk kez açan Sabır çiçeği koruma altına alındı

Türkiye'de Sabır çiçeği olarak bilinen Agave bitkisi, Mersin'de deniz kenarında 50 yıl sonra 25 günde 4 metreyi aştı. Vatandaşın görünce şaşırdığı çiçeğe zarar verilmemesi için çevresi tel örgü ile çevrilerek koruma altına alındı.

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Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Akkum Mahallesi’nde deniz kenarında kendiliğinden yetişen ve Türkiye’de sabır çiçeği olarak bilinen Agave bitkisi uzun yıllar sonra 25 günde 4 metreyi aştı.

Denizin 3 metre üzerinde kayalık bölgede bir anda boy atarak 4 metreyi aşan çiçeği görenler ise şaşırdı.

Bazı türlerinin 50 ile 100 yıl arasında bir kez çiçek açtığı bilinen Agave bitkisinin Mersin’deki türü de çiçek açmaya başladı.

Bölge sakinlerinin çiçeğin en az 50 yıl sonra kısa sürede böyle büyümesini görmesiyle şaşırarak haber etmesi üzerine ise Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner’in talimatıyla koruma kararı alındı. Çiçeğin etrafı tel örgüyle çevrilip üzerine üst kısmına dikenli tel takılarak, zarar verilmesinin önüne geçildi.



Mahalle sakinlerinden Hamdi Kolukısa, “54 yaşındayım, yıllardır buradayım. İlk defa bu sene açtı, yüzyıl çiçeği de diyorlar. Bir ayda 4,5 metre büyüdü. Zarar vermeye başlamışlardı dış kabuğuna ama koruma altına alındı” dedi.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDE



Anavatanı Orta ile Güney Amerika olan Agave bitkisi Türkiye’de bazı bölgelerde kendiliğinden çıkıyor.

Türkiye’deki türün Agave Americana olduğu ancak 50 ile 100 yıl arasında sadece bir kez çiçek açtığı için sabır veya yüzyıl çiçeği denildiği öğrenildi.

Meksika’nın Tequila kentinde yetişen ve Mavi Agave ismi verilen sabır çiçeği türünün UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer aldığı belirtildi.

Sabır çiçeğinin dayanıklı ve çok az bakım gerektirdiği kurak koşullara adapte olduğu için diğer bitkilere göre 10 kat daha fazla su tuttuğu kaydedildi. (İHA)