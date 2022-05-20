50 yıldır kimse fark etmiyordu, 25 günde 4 metreyi aştı

Türkiye'de sabır çiçeği olarak bilinen Agave bitkisi, Mersin'de deniz kenarında 50 yıl sonra 25 günde 4 metreyi aştı, bölge sakinleri şaştı kaldı. Sabır çiçeğinin bazı türlerinin 50 ile 100 yıl arasında bir kez çiçek açtığı öğrenildi.

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Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Akkum Mahallesi’nde deniz kenarında kendiliğinden yetişen ve Türkiye’de sabır çiçeği olarak bilinen Agave bitkisi uzun yıllar sonra 25 günde 4 metreyi aştı.

Denizin 3 metre üzerinde kayalık bölgede bir anda boy atarak 4 metreyi aşan çiçeği görenler ise şaşırdı.

50 ile 100 yıl arasında bir kez çiçek açan Agave bitkisinin kısa süre içerisinde çiçek açabileceği belirtildi.

Yaşları 54 ile 60 arasında değişen bölge sakinleri, çiçeğin 25 gün içerisinde boy attığını vurgularken yaşının da en az 50 olduğunu kendi çocukluk dönemlerinde de burada olduğunu aktardı.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDE



Anavatanı Orta ile Güney Amerika olan Agave bitkisi Türkiye’de bazı bölgelerde kendiliğinden çıkıyor.

Türkiye’deki türün Agave Americana olduğu ancak 50 ile 100 yıl arasında sadece bir kez çiçek açtığı için sabır veya yüzyıl çiçeği denildiği öğrenildi.

Meksika’nın Tequila kentinde yetişen ve Mavi Agave ismi verilen sabır çiçeği türünün UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer aldığı belirtildi.

Sabır çiçeğinin dayanıklı ve çok az bakım gerektirdiği kurak koşullara adapte olduğu için diğer bitkilere göre 10 kat daha fazla su tuttuğu kaydedildi.

“BU ÇİÇEĞİN AÇTIĞINI HİÇ GÖRMEDİM”

Mahalle sakinlerinden Mehmet Vurur “Çocukluktan beri burada yaşıyorum. 60 yaşındayım bu çiçeğin açtığını hiç görmedim. Çocukken de bu çiçek vardı, ufak dalları vardı böyle göbeği yoktu. İlk defa böyle görünce şaşırdım. Burada yıllardır duruyordu, 25 günde 4 metreyi aşmış” dedi.

Bölgeye sürekli balık tutmaya gidenlerden Mustafa Küçük de, yıllarının geçtiği yerde birden bu şekilde büyüyen çiçeği görünce plastik olduğunu ve birilerinin getirdiğini zannettiğini söyledi. (İHA)