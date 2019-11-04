50 yılı geride bırakan Vehbi Koç Vakfı’na ödül

Vehbi Koç Vakfı adına ödülü, Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel tüm dünyada hayırseverlerle yerel sivil toplum örgütlerini bir araya getirmeyi amaçlayan Synergos isimli organizasyonun kurucusu Peggy Rockefeller Dulaney'den aldı.

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New York'ta düzenlenen ödül töreni, Türk ve Amerikan diplomatlar, kamu ve özel sektörden üst düzey temsilciler, sanatçılar, bilim insanları ve kanaat önderlerini buluştururken, The American Turkish Society'den yapılan açıklamada, “Vehbi Koç Vakfı, 1969'dan beri Türkiye'deki hayırseverliğin mükemmelliği için bir rol model olmuştur. Daha da önemlisi, Türkiye'de hayırseverlik faaliyetleri için standart belirlemiştir” denildi.

Gecede, Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel bir konuşma yaptı. Arsel, “Babam Vehbi Koç, sana verdiklerinden bir kısmını ülkene geri vermek zorundasın, felsefesine inanırdı. Kendisi daha gelişmiş bir hayırseverlik sistemiyle 1946'da Amerika'ya gittiğinde karşılaştı. Carnegie, Ford, Rockefeller gibi başarılı ve büyük sanayi kuruluşlarının açtığı hastane, üniversite ve müzeleri gördü. Türkiye'ye döndüğünde bu gibi vakıfların kuruluşunu özendiren yasal bir çerçeve olmadığını fark etti. Bu yapıyı kurabilmek için tam 20 yıl uğraştı. 1969'da Vehbi Koç Vakfı'nı kurdu. Koç Holding'in yüzde 10 hissesini bu vakfa bağışladı” dedi. Vehbi Koç Vakfı'nın üç ana odak noktası olan ‘Eğitim, Kültür ve Sağlık' alanlarında faaliyet gösterdiğini anlatan Arsel, “Biz Koç Ailesi'nin ikinci kuşağı olarak Vehbi Koç Vakfı'nın bugünlere gelebilmesi için çok çalıştık. Ailemizin üçüncü jenerasyonunun da aynı sorumluluğu paylaşmasından dolayı gururluyum” dedi.