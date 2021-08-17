50 yıllık pul koleksiyonunu gösterdi

81 yaşındaki Fevzi Ablak, 50 yılda yaklaşık 200 bin adet pul biriktirdi. Pul koleksiyoncusu Ablak, Bende her çeşit pul bulunuyor. Onları özenle saklıyorum dedi.

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Kayseri Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesinde yaşayan Fevzi Ablak’ın 50 yıl önce dergiden gördüğü pullar ilgisini çekti. 5 çocuk babası Ablak, o tarihten bu yana pul biriktirmeye başladı.

Ablak, 50 yılda yaklaşık 200 bin adet pul biriktirdi. Emekli Ablak, pullarına gözü gibi bakıyor. Pul biriktirmeyi sevdiğini belirten Ablak, “Ben 50 yıllık pul koleksiyoncusuyum. Eşimle birlikte Soğanlıda doğup büyüdük. Burada güzel bir hayat yaşıyoruz. Ben çocukken yakın bir akrabam vardı. Ona ait dergide birkaç kez pulla ilgili yazı okudum. Ondan sonra pul bende tutku oldu” dedi.

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81 yaşındaki Fevzi Ablak şöyle konuştu:

“Pul için İstanbula gidip geldim. Bu pulları İstanbuldan temin ettim. Bu pul tutkusu çok güzel. Gençlere de tavsiye ederim. Ben bu mahallede 2008 yılında ilk kez pul sergisi de açtım. Dünyada pulu ilk basan İngilteredir. Bende İngilterenin ilk pulları bulunuyor. Bende her çeşit pul bulunuyor. Pulların her türlüsünü biriktirdim. Bende yaklaşık 200 bin adet pul var. Pullarım çok temiz. Onları özenle saklıyorum.”

DHA