500 bin yıl öncesine ışık tutan Karain Mağarası’na vandal saldırı

Antalya'da bulunan ve günümüzden 500 bin yıl kadar önce de yerleşim merkezi olarak kullanılan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karain Mağarası'nın duvarları vandallığın izlerini taşıyor.

İsmail AKIN

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Anadolu’nun, içinde insan yaşamış olan en büyük mağarası olarak bilinen, günümüzden 500 bin yıl kadar önce de yerleşim merkezi olarak kullanılan Karain Mağarası’nın duvarlarında maganda aşıkların ve futbol taraftarlarının kesici cisimlerle kazıyarak isimler yazdıkları görüldü. Mağara duvarlarının kazınarak kirletilmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

İNSANIN İLK ATALARINA AİT İZLER BURADA KEŞFEDİLDİ

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinin Yağca Mahallesi sınırları içinde bulunan Karain Mağarası, Türkiye’nin olduğu kadar dünyanın da önemli mağaralarından biri.

İnsanlığın karanlık bir dönemine ışık tutan Karain Mağarası yalnızca Anadolu değil, tüm dünyanın insanlık tarihi açısından önemli bir arkeolojik alan.

Günümüzden tam 500 bin yıl önce yaşamış; avcı ve toplayıcı yaşam sürdüren ve basit el aletleri üretimi gerçekleştiren insanın ilk atalarına ait izler burada keşfedilmiş.

Dünyada Paleolitik dönemlerde kullanılmış mağaralar, bu dönemin yalnızca bir bölümüne işaret eden buluntulara sahipken, Karain Mağarası’nda Alt, Orta ve Üst Paleolitik dönemler, kesintisiz biçimde takip edilebiliyor.

Tarihi önemi yanında, oluşumları yüzbinlerce yıl alan sarkıt ve dikitleriyle de dikkat çeken mağarada günümüzde Anadolu’da görülmeyen gergedan, fil, su aygırı gibi hayvan kalıntıları keşfedilmiş.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDE

Karain Mağarası, Alt Paleolitik Dönem’den Roma Dönemi’ne kadar yerleşim gördüğünden, içinde 11 metre yüksekliğinde bir kültür katmanını barındırıyor.

Roma Dönemi’nde mağaranın bir dağ tanrıçasına tapınma yeri olarak kullanıldığı, dış duvarlarındaki adak kitabelerinden anlaşılıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Karain Mağarası, yalnızca Antalya’da değil, tüm Türkiye’de en çok ziyaretçi çeken yerlerden biri olarak biliniyor.