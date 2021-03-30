500 yıllık ağacın koruma altına alınmasını istiyorlar

Oltulu doğaseverler her hafta yapmış oldukları yürüyüşlerini bu hafta Olur Çataksu köyü Köter mezrasına yaptılar. Köter mezrasındaki 10 kilometrelik yürüyüşte 500 yıllık anıt ağaç doğaseverlerin ilgisini çekti.

Çataksu köyü sakinlerinden Engin Atmaca, “Köter mezramızda 500 yıllık ardıç ağacımız var. Bu ağaca baltayla zarar vermişler. Orman İşletmesi ve devletten sahip çıkmalarını istiyoruz” dedi.

Oltulu Doğasever ve Tema Vakfı Oltu gönüllüsü Avukat Muharrem Kalyon Olur ise “Çataksu köyü yaylasında bir anıt ağaç olduğunu söyledi arkadaş. Biz de Oltulu doğaseverler olarak yerinde bakıp inceledik. Evet çok eski ve yaşlı ağaç” dedi.

Öğretmen Emre Kızıltan da, “Tarihe tanıklık etmiş bir ardıç ağacının haberini aldık ve buraya geldik. Gerçekten de yaşlı bir ağaç, sahip çıkılmasını istiyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde burayı tekrar ziyaret edeceğiz. Gereken önlemlerin alınması için buradan yetkililere sesleniyoruz” diye konuştu. (İHA)