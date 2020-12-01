Cami ile binanın arasında kaldı… 500 yıllık!

Osmanlı döneminde yaşayan ve öldükten sonra kabri Bursa'nın Yıldırım ilçesine yapılan Hasırcıoğlu Maksut Efendi ve ailesinin mezarı, cami ile üç katlı bir apartmanın arasında kaldı.

Osmanlı döneminde yaşayan ve dokuma işleriyle uğraştığı için kendisine Hasırcıoğlu denilen Maksut Efendi, 1500’lü yıllarda Yıldırım ilçesine bir cami yaptırdı. Hasırcıoğlu’nun yaptırdığı cami restorasyonlarla tarihi kimliğini kaybetti ancak günümüze kadar ayakta kaldı.

1500’lü yıllarda vefat eden Hasırcıoğlu da caminin yan tarafında defnedildi. Artan nüfus ve bina yapılaşmasıyla Hasırcıoğlu ve ailesinin kabirleri, bina ve cami arasında sıkıştı.

“KAMULAŞTIRMA BEKLEMEYE ALINDI”

Camii ve kabirlerin etrafının genişletilmesi için ilgili kurumlara dilekçe verdiklerini belirten Namazgah Mahalle Muhtarı Ruhhan Görgün, “Zaman zaman Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından temizlik yapılıyor. Fakat bu yeterli olmuyor. Burada bir restorasyon çalışması yapılabilir. Mezarlar cami ve ev arasında sıkışmış durumda. Cami ve kabirlerin etrafının genişletilmesi için dilekçe verdik fakat şu anda kamulaştırmada sıkıntı olduğu için beklemeye alınmış durumda” dedi. (DHA)