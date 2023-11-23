515 gramla hayata tutundu

Ağrı'da 515 gram ağırlığında, 26 santim boyunda dünyaya gelen Elif bebek, 98 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

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Dört ay önce yaşadığı sağlık şikayetleri nedeniyle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden hamile Makbule Çelik’e (30) yüksek tansiyon ve protein kaçağı teşhisi konuldu. Çelik’in bebeği zorunlu olarak gebeliğin 26’ncı haftasında sezaryenle alındı.

515 gram ağırlığında, 26 santimetre boyunda prematüre olarak dünyaya gelen bebeğe aile, Elif ismini verdi. Elif bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’nde 98 gün boyunca tedavi gördü.

Bu süreçte 2 kilo 375 gram olan ve sağlığına kavuşan kızını kucağına alan Makbule Çelik, bundan büyük bir mutluluğun olamayacağını söyledi. Çelik, “Benim kucağıma alıp koklayamadığım, öpüp, okşayamadığım kızıma hemşireler ve doktorlar o kadar iyi baktı ki, Allah da onu bana bağışladı. Sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Bebeğim 98 gün bu hastanede yattı. Bu şekilde olacağına hiç inanamamıştım. Ama şu anda kendini toparladı” dedi.

“DOĞUM ORANI EN YÜKSEK İLK 3 İLİMİZDEN BİRİ”

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nden Doç. Dr. Esra Beşer, “Ağrı, doğum oranı en yüksek ilk 3 ilimizden biri. Burada da p*rematüre doğum oranımızda beklenenin üzerinde. Yenidoğan hekimleri olarak biliyoruz ki bebeklerin haftası ve doğum ağırlığı düştükçe mortaliteleri (ölüm oranı) artmakta ve sekelsiz (sakat kalma) sağ kalım oranı düşmekte. Şu an Türkiye’de bin gram altı yaşayan bebek sayısı gittikçe artmakta. Ancak 550 gram altında yaşayan bebek sayısı çok az. Kliniğimizde 26’ncı haftasında annesinde protein kaçağı ve yüksek tansiyon nedeniyle 515 gram ağırlığındaki Elif bebeğimizi karşıladık. 98 gün boyunca hastanemizde misafir ettik. 40 gün boyunca solunum cihazına bağlı kaldı. Takibinde prematüre sorunlarından çok azını yaşadık. Bebeğimiz şu an 98’inci gününde. 40’ıncı haftasında bebeğimizi taburcu ettik” diye konuştu. (DHA)