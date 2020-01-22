523 yıllık konak restore edildi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesinde 1419 yılında inşaatına başlanan ve 1497 yılında tamamlanan Güpgüpoğlu Konağı, 1998’de Etnografya Müzesi olarak hizmet vermeye başladı. Kayseri’nin en eski evlerinden olan konağın, 2015 yılında restore edilmesine karar verildi. 2 yılı restore olmak üzere teşhir ve tanzimi ile 5 yılda tamamlanan Güpgüpoğlu Konağı ve Etnogfra Müzesi’nin açılışı için tören düzenlendi. . Açılışta konuşan Vali Günaydın, “Kayseri’nin tarihini yansıtan bu müze için Kültür Bakanlığımızın ciddi çalışmaları oldu. Dünyada böyle eserlere sahip olmadıkları halde bunları çok iyi tanıtarak ekonomilerine çok ciddi katkı sağlayan ülkeler var. Turizmde önemli bir hamle gerçekleştiriyoruz” dedi. Konuşmaların ardından, yaklaşık 5 milyon liraya restorasyonu tamamlanan Güpgüpoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi ziyarete açıldı.(DHA)