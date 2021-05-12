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530 kilo inci kefali ele geçirildi

Van'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde yapılan denetimlerde, kaçak avlanan 400 kilosu ölü 130 kilosu canlı inci kefali ele geçirildi.

Güncellenme: 09:56, 12/05/2021
Hayat HaberleriYaşam
530 kilo inci kefali ele geçirildi

15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü’nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Erciş ve Edremit Jandarma Asayiş Bot, Çelebibağ ve Muradiye Karakok komutanlıkları, ilçe tarım ve orman müdürlüğü Erciş’in Çelebibağ, Zilan ve  Muradiye’nin Bendimahi Çayı’nda denetimler yaptı.

Yapılan denetimlerde kaçak avlanan 400 kilosu ölü, 130 kilo canlı inci kefali ele geçirilirken, 4 serpme ve 1 uzatma ağa da en konuldu.

Canlı balıklar suya bırakılırken, ölü balıklar ilçe tarım müdürlükleri ekiplerince imha edildi. Av yasağına uymayan iki kişiye ise 3 bin 708 TL ceza uygulandı. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:09:53,