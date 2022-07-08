55 santimetrelik kulağı olan keçi Simba şöhret oldu

Pakistan'ın Karaçi kentinde dünyaya gelen Simba isimli keçi sosyal medya yıldızı oldu.

Sozcu.com.tr

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Pakistan’ın Karaçi kentinde dünyaya gelen Simba isimli keçi hem ülkesinde hem de sosyal medyada gündem oldu…

Simba’nın meşhur olma sebebi ise yaklaşık 55 santimetre uzunluğundaki kulakları. Halen büyüme aşamasında olmasına rağmen kulaklarının uzunluğu 55 santimetreye ulaşırken, sevimli keçiyi yetiştiren Muhammed Hasan Narejo, Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurduğunu söyledi.

Guinness Rekor Kitabı yetkililerinden bir yanıt beklediğini söyleyen Narejo, Simba için YouTube ve diğer sosyal medya platformlarından binlerce abone geldiğini söyledi.

Simba dünyaya geldiği zaman kulaklarının uzunluğunun 48 santimetre olduğunu Reuters’a söyleyen Narejo, kulakların uzamaya devam ettiğini de vurguladı. Narejo, Simba’ya günde üç kez süt verdiğini söylerken hayvanın sağlığı için uğraşmaya devam ettiğini de dile getirdi.

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