559 yıllık Kapalıçarşı depreme karşı güçlendiriliyor

559 yıllık tarihiyle İstanbul’un önemli anıt eserlerinden olan Kapalıçarşı’da restorasyon ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları başladı. Anıtlar Kurulu onayıyla başlayan projeye, 70 milyon lira bütçe ayrıldı.

KABLOLAR GİZLENECEK

Önümüzdeki günlerde çarşıda iskeleler kurulacak ve ilk olarak örnek çalışmalar Tacirler, Fesçiler ve Kürkçüler sokaklarında yapılacak. Daha sonra sırasıyla tüm sokakların beden duvarları, iç tavan ve zemini yenilenecek. Ayrıca çarşının elektrik tesisatı da elden geçecek. Bu sayede görüntü kirliliğine neden olan kablolar da, gizlenmiş olacak.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtuluş “Özellikle Fesçiler tarafında bu statik güçlendirme ile ilgili, çok önemli çalışmalar olacak. Fakat çarşının tamamında statik yapıyı güçlendirecek gerekli çalışmalar bu dönemde yapılacak. Yani bu çalışmanın önemli taraflarından bir tanesi de, depreme karşı daha mukavim, daha dayanıklı bir yapıyı ortaya çıkarmak” dedi.

“40 SENEDİR BUNU BEKLİYORDUK”

Çarşı esnaflarından Gökhan Sözügeçen “Geç kalınmış bir durum. Her yağmurda başımıza burada sular akıyor. Altımızda su olduğu için deprem anında zaten güvenilir değil. Bir güçlendirme çalışması yapılması lazımdı” dedi.

Bir başka esnaf Mahmut Gülerhan da “Ben 40 senedir buradayım. Yerlerin, tavanların durumunu görüyorsunuz. Yağmur yağdığında hep içeride. Bunu hep bekliyorduk, inşallah iyi olur” ifadelerini kullandı. (DHA)