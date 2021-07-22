58 yıldır ilk kez ayrı kalan çiftin buluşma anı duygulandırdı

Samsun’da İlkadım ilçesinde yaşayan 58 yıllık evli Nermin ve Erol Marta, birbirlerine duydukları sevgi ve saygıyla örnek bir çift oldu.

84 yaşındaki Nermin Marta, diyabet, tansiyon ve enfeksiyon şikayetleri nedeniyle hastaneye yatırıldı. 58 yıldır eşinden hiç ayrı kalmayan 86 yaşındaki Erol Marta rahatsızlığı nedeniyle evden çıkıp hastaneye gidemedi.

HAFTALAR SONRA KAVUŞTULAR

Annesine refakat eden çiftin kızları Esra Marta Calap, ablasının da devreye girmesiyle babasıyla annesini buluşturma kararı aldı. Babasını hazırlayan Calap, taksiyle hastanenin yolunu tuttu.

Üç haftalık ayrılığın ardından çiftin kavuşma anı kızları Calap tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

“BUNUN SIRRI SEVGİ”

Eşini görünce çok mutlu olduğunu anlatan Erol Marta, “Kızımla eşimi ziyaret ettik. Çok güzeldi, onu çok özlemiştim. 3 hafta onu göremedim. Hem eşim hem ben çok mutlu olduk. 58 yıllık hayat arkadaşım ve bunun sırrı sevgidir. Başka bir şey yok. Gençlerin de bizim gibi olmasını dilerim. Gençler, birbirlerini çok sevsinler ve anlayış göstersinler” dedi.

“İLK KEZ BU KADAR UZUN SÜRE AYRI KALDILAR”

Esra Marta Calap, anne ve babasının ilk defa bu kadar ayrı kaldığını ve sanal ortamdaki görüşmelerin özlemlerini dindirmediğini bu yüzden hastanede buluşma gerçekleştirdiklerini söyledi.

“İlk kez böyle uzun soluklu bir hastane sürecimiz oldu. Bu nedenle birbirlerini de çok özlediler. Ablam annemin yanında refakatçiyken, görüntülü arayarak anne ve babamı görüştürüyorduk. Ancak sanal ortam özlemi gidermeye yetmedi.”

“Ablamla, anne ve babamı buluşturmaya karar verdik. Ben babamı hazırladım, çünkü tek başına kalkamıyor ve yürüyemiyor. Daha sonra onları buluşturduk, çok duygulu anlar yaşandı, biraz da olsa özlemlerini giderdik.”

“58 yıllık evliliklerinde ilk kez bu kadar ayrı kaldılar. Birbirlerini çok seven bir çift, Allah ayırmasın diyorum. Annem de çok sevindi, birbirlerine sarıldılar. Birbirlerini tamamlayan bir çift, anlayış ve sevgi ise en önemlisi.” (DHA)

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