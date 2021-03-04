6 aylık ‘Cesur’un ölümünde korkunç iddia!

Tepebaşı ilçesine bağlı Aşağısöğütönü Mahallesi’ndeki çiftliğinde akbaş cinsi köpek yetiştiren Altuğ Ulucan’ın geçen hafta ‘Cesur’ adlı 6 aylık köpeği kayboldu. Arkadaşlarıyla çevreyi arayan Ulucan, iki gün sonra çiftliğine iki kilometre mesafede köpeğini ölü buldu.

“ARKA AYAKLARINDAN BAĞLI OLARAK ÇİFTLİĞİN YOLUNA ATMIŞLAR”

Tarlada arka ayakları iple bağlanmış halde bulunan köpeğinin kasten öldürüldüğünü öne süren Ulucan, şunları söyledi:

* Uzun süredir şehrimize ait akbaş ırkı köpek cinsi üzerine çalışma yapıyorum. Belli ırk özelliklerini koruyarak, yetiştirmeye çalışıyorum. İki gün önce de altı aylık Cesur isimli köpeğim kayboldu. Aramalarıma rağmen bulamadım. Herhalde köyde biri bağladı, nasılsa görürüm ve köpeğimi geri alırım diye düşündüm. Ancak çiftliğime iki kilometre mesafede ayakları bağlı şekilde ölüsünü buldum.

* Bulduğumda yeni öldürülmüştü, henüz vücudu sıcaktı. Özenle yetiştirdiğim ve çoğaltmak için uğraştığım cins köpeğimi kasıtlı olarak öldürmüşler, arka ayaklarından iple bağlanmış olarak çiftliğin yoluna atmışlar. Bu bizi çok üzdü ve yıprattı.

JANDARMAYA ŞİKAYETTE BULUNDU

Tepebaşı Jandarma Komutanlığına şikayette bulunan Altuğ Ulucan, “Köpeğimi, kendi köpeklerine antrenman amacıyla kullandıklarını düşünüyorum. Bilerek, kasten öldürülmüş. Bu daha altı aylık bir yavru. Süt dişlerini daha yeni dökmüş, dişi yok henüz. Bir canlının bu şekilde öldürülmesi bizi çok üzdü” diye konuştu.

Tepebaşı Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.(DHA)