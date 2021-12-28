İnanılmaz tesadüf: 6’sı birden aynı yerde görev alıyor

Tokat'ta 6 ikiz kardeş, tesadüfen bir araya geldikleri il jandarma komutanlığında aynı anda vatani görevini yapıyor.

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Acemi birliklerinin ardından Tokat İl Jandarma Komutanlığı’nda usta birliklerini tamamlamak için gelenler arasında, 6 ikiz kardeş de yer aldı.

İkiz kardeşler Hasan- Hüseyin Dursun, Mehmet- Necip Kaplan, İsmail- İbrahim Köz, Gültekin- Doğukan Eker, Altan- Alper Giden ve Tahir- Mehmet Eles, tesadüfen Tokat’ta toplandı.



İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden Vali Ozan Balcı, “Garip bir tesadüf. 6 ikiz Mehmetçiğimiz jandarma bünyesinde görev yapıyor. Bizler de çok mutlu olduk. Mehmetçiklerimize hayırlı görevler diliyorum” dedi.



“KOĞUŞLARIMIZ DA AYNI”

Vatani görevlerini yapan ikiz kardeşlerden Altan Gider de “Doğduğumuzdan bu yana beraberiz. Hiç ayrılmadık. Komutanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada koğuşlarımız da aynı, çalıştığımız görev yerimiz aynı” diye konuştu. (DHA)